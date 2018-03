Juicio contra Goni prosigue hoy con los alegatos finales



26/03/2018 - 08:12:03

Los Tiempos.- Los abogados de la acusación y la defensa, serán hoy los protagonistas centrales de la penúltima sesión del juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, que se reanudará a las 9:00 en una Corte de Estados Unidos, antes de que el jurado comience sus deliberaciones.



En esta última sesión pública, hasta la que se fije para que se dé a conocer el veredicto, los abogados de las dos partes se dirigirán exclusivamente a los miembros del jurado para en una exposición conclusiva tratar de convencerlos de las pruebas de cargo y descargo que se presentaron en el desarrollo del juicio.



Cada parte tiene dos horas para presentar sus alegatos, la acusación puede hacer uso del mismo en dos turnos, uno al principio y otro al final, después de que la defensa haya concluido su exposición, de acuerdo al procedimiento. Se estima que las actuaciones de hoy se prolonguen hasta las 17:00.



Luego el jurado de 10 miembros se retirará a deliberar para emitir su sentencia en el caso, es posible que éste comience sus deliberaciones hoy mismo por la tarde, aunque es probable que lo haga a partir del martes por la mañana. No existe una fecha fijada para que el jurado dé a conocer su fallo, podría ser hasta el viernes próximo y demorar dos semanas.



El juicio a Sánchez de Lozada, de 87 años, y el exministro de Defensa Sánchez Berzaín comenzó el 5 de marzo, a causa de la llamada “masacre de octubre” o la Guerra del Gas.



El juicio fue instaurado por iniciativa de nueve ciudadanos bolivianos, familiares de ocho de las personas que perdieron la vida en los sucesos de septiembre y octubre de 2003. Han demandado al expresidente y al exministro para que respondan ante un tribunal por las ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad cometidos en septiembre y octubre de 2003, porque ordenaron a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza letal para reprimir la protesta social.



Al tratarse de un juicio civil, y si el caso sale a favor de las víctimas, los acusados no recibirán una sanción de carácter penal, sino tendrán que responder con una indemnización o imposición económica a favor de los familiares, establecida por el juez.



El pasado viernes se llevó a cabo la última audiencia para la presentación de testigos y pruebas. Hoy se reanudará con la exposición de las instrucciones a los jurados sobre la deliberación, sobre las preguntas que deben hacer sobre el caso, la forma cómo deben deliberar a partir de la elección de un moderador y en total reserva, sin ninguna interferencia.



Inmediatamente, concluida esta actuación, el juez instalará la fase conclusiva y dará paso a la parte acusadora para que exponga sus alegatos finales y después dará la palabra a la defensa y finalmente, nuevamente a la acusación. Luego de esta intervención cerrará la sesión y pedirá al jurado que se retire para empezar a deliberar.



Según allegados a Sánchez de Lozada, el exmandatario estará presente en esta audiencia aunque no tiene la obligación de hacerlo, como lo ha hecho en casi todo el proceso, excepto dos días.







PRESENTACIÓN DE PRUEBAS Y TESTIGOS



En las últimas audiencias de presentación de pruebas, la semana pasada, declaró Joye Carter, una forense afroamericana radicada en Texas que trabaja para la defensa.



Luego fue el turno de Jorge Eastman, en cuya declaración en video explicó que fue encargado por la Organización de Estados Americanos para realizar un informe sobre las jornadas del 12 y 13 de febrero de 2003. Pero no investigó los hechos de septiembre y octubre de 2003.



Posteriormente, declaró el patólogo David Richard Fowler, de origen sudafricano y con más de 30 años de residencia en los Estados Unidos. Dijo estar contratado por los defendidos cobrando 400 dólares por hora. Revisó los documentos de los informes forenses de las víctimas.



El jueves 22 también declaró el exembajador de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio. Aseguró que en ese tiempo hubo una “conspiración” al referirse a las jornadas de septiembre y octubre.