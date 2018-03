Alcaldía de La Paz pide a TED certifique destrucción de libros



26/03/2018 - 08:00:29

El Diario.- La Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz denunció ayer que el Tribunal Departamental Electoral (TED) no certificó la devolución y destrucción de los libros con firmas del primer revocatorio, impulsado por Jesús Vera contra el alcalde Luis Revilla, proceso observado y, posteriormente, rechazado por el Órgano Electoral.



“Nosotros pedimos hace semanas atrás que estos libros sean devueltos de manera pública y que su destrucción sea transparente, el tribunal reactivó el proceso revocatorio contra el Alcalde y no hemos tenido ni la recepción de los libros (…) tenemos una alta susceptibilidad de que estos libros sean mal utilizados”, explicó Fernando Velásquez, director de la instancia legal del municipio.



Tras la decisión del Tribunal Electoral, Jesús Vera, el activista afín al MAS, promotor del revocatorio, subsanó las observaciones que fueron rechazadas porque no las entregó a tiempo, sin embargo, reclamó y demostró, con videos de cámaras de seguridad, que entregó el documento en el plazo establecido, por el cual el TED reanudó el proceso revocatorio.



En una anterior oportunidad, el presidente del Tribunal Electoral Departamental, Antonio Condori, manifestó que el proceso de recolección empezará de cero; los libros que ya fueron llenados deben ser entregados al Órgano Electoral para que sean destruidos.



Ante esto, Vera afirmó que los cuadernos ya fueron entregados a la instancia correspondiente, sin embargo, esto no fue certificado, Velásquez presume que hay una complicidad por parte del tribunal electoral.



Por otra parte, Vera anunció que a partir de mañana reiniciará con la recolección de firmas para continuar con el proceso revocatorio de Revilla, los cuadernos donde estarán las rúbricas debieron ser impresos nuevamente, esto no fue evidenciado.



“El señor Vera está reiniciando la recolección de firmas sin cumplir estos pasos lo que nos hace pensar que está engañando nuevamente a la población, dijo que ya tenían 120 libros llenados. ¿Dónde están estos documentos, por qué no los quiere entregar públicamente?”, cuestionó Velásquez.



Según el procedimiento del Órgano Electoral, la parte solicitante del revocatorio tiene un plazo de 90 días para recolectar un total de 130 mil firmas, este plazo fenece a finales del mes de junio.