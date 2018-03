Remiro Brotons: Ni Dios ni la corona española le otorgaron el Litoral boliviano a Chile



26/03/2018 - 07:53:08

El Deber.- Antonio Remiro Brotons, abogado del equipo boliviano, fue directo a Chile al inicio de su intervención al decir que "ni Dios ni la corona española le otorgaron el Litoral boliviano; la fuerza le otorgó ese acceso violando un tratado vigente". Al igual de Payam Akhavan le recordó los compromisos que asumió el vecino país y que ahora no quiere cumplir, pero además, metió a Perú para recordarle a Chile lo que ellos ahora consideran como válido.



"Chile usó en el juicio contra Perú una serie de documentos a los que llamó tratados y ahora dice otra cosa", aclarando que en el juicio de ambos países, también ante la corte, Chile recurrió a validar tratados que ahora intenta no hacer válidos ante Bolivia. "Deben ser coherentes y cumplir con sus compromisos, fiel a su presentación en la corte, en la que dice que respeta el derecho internacional", añadió.



Pero además, recordó el intercambio de textos entre bolivianos y chilenos en 1950 en el que se consensúa entre ambas partes en negociar un acceso soberano al mar. "Ellos rechazan los documentos presentados por Bolivia; eso me parece temerario", añadió. Tal como sucedió en sus anteriores presentaciones, el español Remiro Brotons no se guardó nada y volvió a recordar los incumplimientos trasandinos.



"Bolivia entiende que el derecho diplomático es perfectamente compatible con la creación de los derechos y obligaciones. El lenguaje diplomático y el lenguaje jurídico no se dan la espalda", dijo, antes de referirse al acuerdo de Charaña (abrazo entre Hugo Banzer y Augusto Pinochet), diciendo que ese acuerdo tiene el valor de un tratado "dejando en claro que su principal objetivo era negociar un acceso soberano al mar".



"El fracaso de las conversaciones no supuso un fin , sino una evolución de las mismas", cerró antes de darle paso a la británica Amy Sander.