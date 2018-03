El país pagó $us 4.451 millones por intereses y capital de deuda

26/03/2018 - 07:43:02

Página Siete.- Entre 2006 y 2017 el Gobierno canceló 4.451,9 millones de dólares a sus acreedores por el servicio de la deuda externa que incluye la amortización de intereses y capital, según datos oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB).



Los años en los que estos pagos estuvieron por encima de los 500 millones de dólares fueron 2012,2015 y 2017.



El BCB en su informe de deuda externa al 31 de diciembre del año pasado señala que entre 2008 y 2017 los acreedores que recibieron el mayor flujo de recursos por servicio de la deuda fueron la CAF Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Venezuela.



Las transferencias netas miden el flujo neto de recursos que recibe un país por endeudamiento externo, resultado de la diferencia entre los ingresos por desembolsos y el pago del servicio de deuda externa. Para 2017, por este concepto el flujo fue positivo en 1.815,4 millones de dólares y si se analiza el período 2008-2017 el valor llegó a 5.912,2 millones de dólares.



El servicio de la deuda externa en 2017 alcanzó 581,2 millones de dólares, por capital se pagó 330,1 millones de dólares y por intereses y comisiones 251,1 millones de dólares.



El 47,2% se destinó a la CAF, el 16,3% al BID, el 13,2% a los bonos soberanos y el 10,1% a China, entre los más importantes.



El saldo de las obligaciones externas hasta el año pasado llegó a 9.428 millones de dólares, un 29,7% más que en 2016.



La tasa de interés por acreedor alcanzó un promedio ponderado general de 3,1%.



El 49,1% del saldo adeudado fue pactado a tasa fija, el 50,3% a tasa variable y el 0,6% se encuentra exento de interés.



Un 10,6% de la deuda corresponde a títulos de deuda con plazo de hasta 10 años, el 70,6% para préstamos con plazos entre 11 y 30 años y 15,8% para préstamos mayores a 30 años.



El informe del BCB revela que hasta 2017 sólo el 24,6% de los 9.428 millones de dólares de la deuda externa tiene un carácter concesional (2.316,9 millones de dólares), es decir con bajas tasas de interés y largo plazo.



Mientras que el 75,4% es no concesional (7.111,1 millones de dólares), es decir que sobre todo tiene tasas de interés comerciales y de corto plazo. “Bolivia ha dejado de ser una economía de ingresos bajos y pasó a la categoría de países de ingresos medios. Esto permitió al país acceder a mayores recursos externos, a tasas de interés del mercado internacional (no concesionales), para el financiamiento de importantes proyectos de inversión pública”, sostiene al respecto el Banco Central.



Indicadores de endeudamiento



Solvencia Según el BCB el ratio saldo de la deuda sobre PIB alcanza a 24,9%, cuando su límite referencial es 50% (Comunidad Andina) y la relación servicio de la deuda sobre exportaciones llega a 6,4%, cuando se tiene un límite referencial de 20% ( BM-FMI).

Garantía Para el BCB la deuda del país es sostenible.

Más recursos Durante la gestión 2017 se contrataron 24 préstamos de deuda externa, que incluye una emisión de Bonos Soberanos por 1.000 millones de dólares.