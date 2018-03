El 64% de las inversiones en bienes y raíces es realizada por las mujeres



26/03/2018 - 07:39:19

El Día.- Diversos estudios muestran que las mujeres deciden entre el 70% y 80% de las compras a nivel mundial. Este hecho tiene su reflejo también en el sector inmobiliario, un ámbito de la economía tradicionalmente masculino.



Rodrigo Knebes, Country Manager de la empresa InfoCasas Bolivia, indicó que en todo Bolivia se está viendo cómo las mujeres están jugando un rol cada vez más importante en bienes raíces, como consumidoras y profesionales de la industria, por ello, presentaron un informe sobre el análisis por género de visitas en InfoCasas.com.bo, donde el porcentaje de mujeres que buscan propiedades es muy superior al de los hombres, llegando las cifras, señalan el 64% lo hacen ellas y el 36% ellos.



"Este análisis de Big Data permite ver cómo las mujeres están liderando la decisión de compra de inmuebles a nivel familiar. Pero además, varios datos estadísticos constatan que las mujeres son inversoras más cautelosas y seguras que los hombres en el rubro inmobiliario", sostuvo Knebes.



Por su parte, Mariana Payssé, jefe de contenidos, desde Uruguay donde se concentran los datos de la empresa que está en ocho países, dijo que al evaluar los datos, se llevaron la sorpresa de cómo en Bolivia el rubro de la inmobiliaria crece cada vez más rápido y cómo las mujeres están entrando y acaparando en los negocios de este rubro.



El informe. Respecto a lo que sería ¿qué buscan las mujeres? la repuesta está comprar más que los hombres porque en lo que respecta a la búsqueda de venta de inmuebles, un 69% lo hacen las mujeres y el restante 31% los hombres.



En la búsqueda de inmuebles en alquiler, el 65% lo hacen ellas y el 35% ellos.



¿Por qué las mujeres invierten mejor en Bienes y Raíces?. Los datos revelan la tesis avalada por varios estudios internacionales- de que las mujeres tienen una actitud más prudente y cautelosa a la hora de invertir en una propiedad, tomando las decisiones de forma más racional y menos impulsiva.



Los factores que apuntan a esa conclusión es que las damas evalúan más los precios ya que ellas consultan un 17% menos que los hombres en las propiedades que están un 20% por encima o por debajo del precio promedio para propiedades similares.



Por otro lado, las mujeres consultan un 21% menos en los departamentos que no tienen los gastos comunes visibles en el aviso. Esto muestra la importancia mayor que tiene para las mujeres contar con toda la información sobre precios y gastos de la propiedad antes de realizar una consulta.



Otro punto fundamental, es que el informe resalta que ellas son más metódicas en cuanto al promedio de propiedades vistas y consultadas.



"De las 120 sugerencias de correcciones de avisos o denuncias por datos incorrectos recibidas por mes en InfoCasas, el 78% fue realizada por damas. Estos datos sobre el proceso de búsqueda diferencial entre mujeres y hombres apuntan a esa misma tesis de que las mujeres invierten con mayor recaudo: toman mayor tiempo para contrastar opciones y hasta

ajustan sus objetivos si eso deriva en mejores resultados", señaló Knebes.



La misma situación en otras empresas del rubro. "Según mi percepción en el rubro y acompañado de estadísticas, las mujeres si están liderando en la toma de decisiones, dado que en la mayoría de las transacciones se está dando con mujeres", indicó Daniel Ortiz, gerente de la empresa inmobiliaria Century21. Al referirse al informe de InfoCasas, asegura que está de acuerdo dado que en su empresa la mayor consulta para compra de casas "las realizan mujeres y a la hora de la decisión tiene mayor influencia sobre esta hablando de una decisión en pareja", sostuvo.



En el caso de Remax Norte, Saúl Ortiz, broker y agente de la empresa, explicó, según su percepción, no hay algún género que lidere, porque en el momento de comprar algún inmueble es la pareja la que firma. "Entiendo que hay mujeres que invierten y del mismo modo, hay hombres que lo hacen igual. Por otro lado, sí nos damos cuenta que tenemos más mujeres que hombres en nuestra fan page", dijo.



Conclusiones del estudio que lanzó infocasas



El empoderamiento femenino que viene progresando en los diversos sectores de la economía se revela claramente en el rubro inmobiliario, donde las mujeres tienen un activo rol como consumidoras de bienes raíces, tanto en la búsqueda de vivienda como en el ámbito de las inversiones.



Los datos presentados en este informe permiten ver que, lejos del estereotipo del consumo compulsivo que suele dominar en el imaginario colectivo, a la hora de invertir en bienes y raíces, las mujeres son metódicas, buscan una rentabilidad confiable y segura. Al comparar su comportamiento respecto al segmento masculino, vemos que las mujeres van a inversiones más seguras y menos arriesgadas; mientras que los hombres tienden a arriesgarse más.



Esta tendencia no solo se detecta en Bolivia, sino también en los demás países donde InfoCasas está presente: Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia. Aunque en distintas proporciones, en toda la región se percibe este comportamiento en las mujeres a la hora de buscar propiedades e invertir en el mercado inmobiliario.