Municipio cruceño insta al cumplimiento de la ley en referencia a conexión con Porongo



25/03/2018 - 18:13:16

Santa Cruz.- La posición oficial del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en relación con la construcción de puentes que unan Santa Cruz de la Sierra Porongo, y ante distintas versiones que circulan sobre el tema, fue dada a conocer por su Jefe de Gabinete, Jorge Landívar.



“Confunden el interés que nos abriga de recorrer los caminos apegados a la ley y alejados de la demagogia para conseguir un eventual rédito político. Nos movemos y, a ultranza, defendemos la autonomía. Conquista que quien escribe dedicó una gestión cívica", dijo Landívar.



Añadio que cuando de defender regalías o autonomía se trata no deben haber intereses económicos o políticos. De eso se trata, de una ignorancia supina para interpretar normas legales que emergen de las propias leyes y la Constitución.



"Se deben hacer las cosas bien y legalmente concebidas, no de manera demagógica, arbitraria y abusiva, aprovechándose de la urgencia de una necesidad que compartimos", enfatizó.



Dijo tambien que se trata de hacer las cosas bien, correctamente, como sociedad civilizada, observadora de preceptos legales, derechos y principios. "Nada más que de eso se trata. No nos oponemos a puente alguno, incluyendo los que sin recursos pueden ofrecerlo. Bienvenido, que de aquello algo se sacará. Bienvenidas las propuestas de buena fe”.



Desde mediados de este mes la comuna cruceña ha congregado, en la denominada Comisión Técnica Metropolitana, a representantes del Gobierno de esta ciudad, de Porongo y de la Gobernación, además de expertos y delegados de instituciones que aglutinan profesionales en distintas áreas de la construcción, con el objetivo de analizar diferentes opciones de conexión entre ambos municipios.



Las reuniones se han venido desarrollando desde entonces, en grupos de trabajo relacionados con: Medio Ambiente, Planificación Integral, Movilidad Urbana, Infraestructura y Tecnología, Marco Legal y Socioeconómico.



Esta Comisión es el resultado de la Resolución Municipal 270/18, emanada por el Concejo Municipal en el Foro sobre la Región Metropolitana y sus conexiones con el río Piraí, el pasado 7 de marzo.