Romero: Chile actúa de mala fe, negarse a un pasaje negro de la historia



25/03/2018 - 17:57:57

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuestionó el domingo al gobierno chileno por su actitud de mala fe y negarse un pasaje negro de la historia, la invasión de tropas chilenas a puertos bolivianos, en 1879.



"Chile pretende negar este pasaje negro de la historia, del continente de la historia del mundo. Un despojo abusivo y armado", dijo en medios estatales desde la ciudad de Santa Cruz.



Refutó que Chile contó otra historia, su historiador Benjamín Vicuña, se inventó una serie de categorías, que se produjo una contienda bélica, que los bolivianos celebraban en esa época el carnaval, que no prestaron atención a la guerra



Dejo establecido, que "hemos demostrado al mundo, nacimos con acceso soberano al Pacífico. Ese acceso soberano fue atrabiliariamente despejado, producto de una usurpación, de una invasión armada el 14 de febrero del año 1879, cuando las tropas militares chilenas desembarcan del Blanco Encalada y ocupan militarmente Antofagasta, retiran las banderas y símbolos nacionales de instituciones públicas, izan banderas chilena y ocupan militarmente Antofagasta y hacen huir a los pobladores".



Para el ministro, ese es el origen del problema, un despojo que no puede dar nunca lugar a derechos.



"Si nosotros asumiéramos como comunidad nacional, como comunidad internacional, que la usurpación genera derechos, el mundo no estaría organizado a través de normas e instituciones de derecho internacional público que garantizan el respeto a la soberanía de los pueblos y la convivencia pacífica y armónica entre los pueblos y los estados", enfatizó.



A pesar de esa negativa, dijo, que "nos encontramos muy fortalecidos a partir del debate jurídico que se presentó en La Haya, tanto en la sustentación de la demanda boliviana como en la defensa legal asumida por delegados de Chile y eso porque, hay varios aspectos que destacar".