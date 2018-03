Turismo en Perú representa ingresos con la tasa más alta entre los países de Sudamérica



25/03/2018 - 09:37:23

La República.- Con dicha tasa, la economía peruana se convierte en la que recibe la mayor contribución del turismo dentro de las economías sudamericanas, superando a Argentina (3,7%), Uruguay (3,6%), Chile (3,4%) e incluso Brasil (2,9%). A nivel latinoamericano, Perú es uno de los países que aún tiene mucho potencial turístico por desarrollar.



"Latinoamérica ha reducido su crecimiento debido a la crisis de Venezuela y a la caída del turismo en Brasil. Sin embargo, Perú ha logrado una tasa de crecimiento importante y aún tiene mucho potencial por desarrollar. El objetivo del sector para el 2028 debe ser alcanzar los US$ 13 mil millones", dijo Gloria Guevara Manzo, CEO del WTTC, a La República, y explicó que se espera que el turismo peruano alcance el 4,5% de participación del PBI para el 2018.

Empleo



La generación de empleo en el sector de Viajes y Turismo no ha dejado de crecer desde el 2011, cuando se generaron 313 mil empleos. El 2017 el sector generó 400 mil empleos directos y se espera que para el 2018 aumenten en 15 mil más.



"Se espera que aumente 3,5% en 2018 y aumente en un 2,8% anual hasta alcanzar los 548 mil empleos directos en 2028", explicó Guevara.



Sin embargo, la contribución total del sector (no solo gastos de hotel y viajes, sino también tasas, comida, restaurantes, ropa u otros bienes) al empleo en el 2017 fue de 1,2 millones de empleos, es decir, 8% del empleo total.

Inversión



Sin embargo, para aprovechar ese potencial es necesario aumentar la inversión tanto privada como pública tanto en infraestructura como en mayores opciones de oferta en el mercado que incentiven un crecimiento del turismo.



Durante el 2017 se invirtieron S/ 7.200 millones en infraestructura, lo cual aún no resulta suficiente y solo representa el 4,8% del total de la inversión que deberíamos realizar, según el WTTC.



"En líneas generales, Perú tiene buenos indicadores del sector, pero también tiene mucho por desarrollar. Lima y Cusco se han posicionado como destinos importantes de Sudamérica y el costo de estadía de un turista extranjero se ha elevado a un promedio de US$ 90", dijo Gloria Guevara.



Claves



- El gasto doméstico en viajes y turismo generó el 71,3% de los ingresos del PBI turístico. El gasto de los visitantes extranjeros representó el 28,7% durante el 2017.



- Latinoamérica tiene un promedio 6,7% de contribución directa al PBI por viajes y turismo. Perú supera el promedio y alcanza el 8,1%.