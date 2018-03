Allanan casas de PPK y le prohíben viajar fuera del país



La República.- Los golpes enseñan. Lo mejor es prever antes que lamentar. El país, recordó ayer el fiscal supraprovincial Hamilton Castro Trigoso, tiene mala experiencia al investigar a ex presidentes y no se puede ser ingenuo.



Unos, dijo, se van del país y hay que someterlos a largos procesos de extradición, en referencia, aunque sin mencionarlos, a Alberto Fujimori y Alejandro Toledo.



El año 2000, Fujimori huyó a Japón y recién pudo ser extraditado el 2007 desde Chile. Toledo hoy espera un proceso de extradición de Estados Unidos.



Otros, continúo el fiscal Castro, se van del país y solo regresan cuando los cargos han prescrito. Tampoco lo mencionó, pero es claro que se refería al ex presidente Alan García, luego de su primer gobierno. García salió del país en abril de 1992 y regresó el 2000, cuando los cargos contra él habían prescrito.



Con estos antecedentes históricos, el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú solicitó y logró que el Poder Judicial dicte el impedimento de salida del país del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras se le investiga por lavado de activos.



Adicionalmente, con autorización judicial, la fiscalía allanó sus casas en San Isidro y Cieneguilla en busca de documentos contables y otros objetos que tengan relación con sus ingresos y contratos desde el 2004 hasta la fecha.



Kuczynski respondió a través de su abogado, César Nakazaki, y su cuenta en la red social Twitter: "Me someto al allanamiento y a las investigaciones".



"Reafirmo mi total disposición de colaborar con las diligencias fiscales. Soy el principal interesado en que las acusaciones de las que soy víctima se esclarezcan y permitan limpiar mi nombre y honor (...) Les recuerdo que recibí en dos ocasiones a los fiscales y a dos comisiones del Congreso. (...) No tengo nada que temer", escribió el ex presidente.





Ya no puede viajar







En una audiencia que duró cerca de una hora, el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena acogió los argumentos del fiscal Hamilton Castro y decretó el impedimento de salida del país del ex presidente y líder del Partido Peruanos por el Kambio, por 18 meses.



La defensa de Kuczynski, a cargo del abogado César Nakazaki, se allanó al pedido, lo cual facilitó la diligencia, pues ya no se produjo un debate jurídico.



Castro sustentó que era necesario asegurar el sometimiento de Kuczynski a las investigaciones iniciadas en su contra por diversas transferencias bancarias sospechosas recibidas entre los años 2004 hasta el 2015.



Estas transacciones se realizaron en dos momentos claves. Unas cuando Kuczynski era funcionario del Estado, ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, en el gobierno del prófugo ex presidente Alejandro Toledo.



En un segundo momento, las transferencias se efectuaron cuando el investigado era candidato presidencial, alrededor de las elecciones del 2011 y 2016 por lo que se sospecha que podrían ser aportes encubiertos de campaña.





Sospecha



La fiscalía identificó tres fuentes de ingresos de PPK:



1) Entre los años 2007 y 2015, pagos efectuados por las empresas Tgr Allocational Offshore, Ternium SA y Tgr Management Lp.



2) Depósitos de dinero por varios millones de dólares, efectuados entre los años 2006 al 2014, por Odebrecht Latinvest Perú Ductos a favor de las empresa Latin America Enterprise y First Capital Partners.



3) Los pagos realizados por la empresa Odebrecht a la firma Westfield Capital, por un total de US$ 1.449.152,73.



El fiscal Castro subrayó que en los pagos de Odebrecht hay sospecha de actos de criminalidad pues Kuczynski pudo utilizar su cargo público para favorecer a la constructora brasileña en relación con los proyectos Olmos e Interoceánica.



Al respecto, dijo que en su declaración indagatoria el ex mandatario afirmó que mientras era funcionario público había establecido una "muralla china" con sus empresas y socios y que había encargado a Gerardo Sepúlveda que se hiciera cargo de la gestión y administración de Westfield Capital.





Visitando al mentor







Sin embargo, señaló el fiscal, en su declaración en Santiago de Chile, Sepúlveda desmintió que él se encargara de la administración y gestión de Westfield Capital.



El ex colaborador de PPK indicó que él realizó trabajos para dicha empresa, por lo que le pagaban un 50% de los contratos.



El resto del dinero, ha dicho Sepúlveda, quedaba en la empresa de Kuczynski y él no conoce cuál fue el destino final de esos fondos.



Hamilton Castro también señaló que hay contradicción entre las declaraciones de Sepúlveda y la ex asesora de PPK en el Consejo de Ministros el año 2005, María del Rocío Vesga Gatti.



Sepúlveda declaró que visitó a Vesga Gatti en la Presidencia del Consejo de Ministros el 2005, en tanto, que la ex asesora desmiente la visita. La fiscalía sospecha que en realidad Sepúlveda visitaba a su mentor en la PCM.



Ante los argumentos de la fiscalía y dar conformidad de la defensa, el juez Sánchez Balbuena, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del sistema nacional anticorrupción, decretó el impedimento de salida del país, lo que de inmediato fue notificado a la Dirección de Migraciones.



Sánchez Balbuena solo anotó que la medida era legalmente procedente en la etapa de investigación preliminar, conforme a la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema.





El allanamiento







Fue el abogado Nakazaki el que dio a conocer a la opinión pública que mientras se discutía el impedimento de salida de su cliente, paralelamente los fiscales estaban allanando sus viviendas.



Efectivamente, en una acción planificada por la fiscalía desde el viernes último, y con la autorización del mismo juez Sánchez Balbuena, los fiscales ingresaron a las casas de PPK en San Isidro y Cieneguilla.



A las 11:00 de la mañana, el fiscal titular Marcial Páucar, también integrante del Equipo Especial, con el apoyo de agentes de la División Policial de Investigación de Lavado de Activos, ingresó a la casa principal de PPK en San Isidro, ubicada en la calle Choquehuanca.



La policía incursionó por las puertas con los números 953 y 967, correspondientes al garaje y la puerta principal. También se intervino el inmueble adjunto en la calle Choquehuanca 985-975.



El inmueble de Choquehuanca 953-967 fue adquirido por el ex presidente Kuczynski Godard y su cónyuge Nancy Ann Lange y fue luego transferido a la empresa Dorado Asset Management Ltd.



La casa contigua, en la misma calle Choquehuanca 985-975 se encuentra inscrita en Registros Públicos a nombre de Pedro Pablo Kuczynski y su cónyuge. El ex presidente durmió en la casa de la calle Choquehuanca y ayer temprano salió para la casa de Cieneguilla, donde lo encontró la fiscalía.





Casa de Campo







El fiscal titular Luis Ballón y otro equipo de la policía especializada ingresaron a la casa de campo del ex presidente, ubicado en la zona 9 de Cieneguilla. Este inmueble está registrado a nombre de la empresa Dorado Asset Management Ltda, que tiene como socio fundador a Kuczynski.



En ambos inmuebles la fiscalía decomisó diversos documentos, equipos de cómputo y teléfonos celulares. Entre los documentos incautados se encontraban vouchers de transferencia y depósitos bancarios, entre otros.



La fiscalía procedió al lacrado de los bienes para su posterior análisis y determinar su importancia para las investigaciones. Al concluir el allanamiento en Chosica, PPK retornó a la casa de Choquehuanca. La investigación ha comenzado.





PPK en twitter



Reafirmo mi total disposición para colaborar con las diligencias fiscales. Soy el principal interesado en que las acusaciones de las que soy víctima se esclarezcan y permitan limpiar mi nombre y honor. (1/4) @ppkamigo



Autoricé a la fiscalía el levantamiento de mi secreto bancario y hoy me allané al impedimento de salida del país. No tengo nada que temer. (2/4) @ppkamigo



Daré todas las facilidades del caso. Les recuerdo que recibí en dos ocasiones a los fiscales del MP (Ministerio Público) y a dos comisiones investigadoras del Congreso de la República. Dejemos atrás el show mediático y no sigamos dañando la imagen del país. (3/4) @ppkamigo



Que la persecución y la venganza política no se instalen en nuestro país. (4/4) @ppkamigo





Nancy Lange será citada a la Fiscalía para el 16 de abril



La ex primera dama de la Nación y esposa del ex presidente Kuczynski, Nancy Ann Lange, fue citada por el Equipo Especial de la Fiscalía para brindar testimonio el próximo 16 de abril sobre las empresas y contratos de sus empresas.



Lange debía declarar estos días, pero comunicó a la Fiscalía que tenía que viajar a Estados Unidos por asuntos familiares y de salud, por lo que pidió que se reprograme su diligencia. El pedido lo hizo cuando PPK aún era el presidente de la República. La Fiscalía accedió a su pedido y espera su regreso.



Mientras se desarrollaba el allanamiento, Mercedes Aráoz y Claudia Cooper ingresaron a la casa de PPK en un auto del ministerio de Economía. Bajaron rápidamente y muy preocupadas a la vivienda del ex presidente. Evitaron brindar declaraciones. Ambas vestían de manera informal: casaca jean y zapatillas. Según trascendió, el ex presidente se habría sentido mal de salud, lo que preocupó a sus ex ministros y colaboradores, quienes fueron a visitarlo.







“Me parece absolutamente innecesario el allanamiento de las casas de PPK. Momentos antes él se había allanado al impedimento de salida del país”. Carlos Bruce, Congresista oficialista



“Innecesaria la medida tomada por la Fiscalía de allanar las viviendas de PPK. Él siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia”. Mercedes Aráoz, Segunda vicepresidenta



“La restricción de salida del país y el allanamiento domiciliario es lo que correspondía. Que no lo hicieran con Alan no implica que ese debía ser el patrón”. Marco Arana, Congresista Frente Amplio



“PPK tuvo un silencio cómplice y algunos ex ministros apoyaron la persecución de Humala. Que la justicia se administre de acuerdo a la Constitución”. Pedro Cateriano, Ex premier



“Es difícil opinar, no es algo agradable. Espero que sea una medida bien pensada y no producto de una vendetta o venganza; es muy pronto”. Víctor García Belaunde, Congresista grupo Lava Jato