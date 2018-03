Migración registró el ingreso de más de 45 mil chinos en tres años



25/03/2018 - 09:23:18

Los Tiempos.- Desde el 2014 hasta la segunda semana de marzo de 2018, la Dirección Nacional de Migración registró el ingresó de más de 50 mil ciudadanos de la República Popular de China al país, la mayoría llegó al territorio por turismo, según los datos oficiales. Otro dato que llama la atención es que el número de residencia permanente subió de 41 a 427. Hasta marzo de este año se habrían beneficiado 698 personas.



De acuerdo con el jefe de Extranjería y Pasaportes de la Dirección General de Migración, Waldo Bernal, actualmente en Bolivia moran más de 11 mil ciudadanos chinos, que cuentan con diferentes estatus.



Explicó que según los datos entre 2014 y 2018, ingresaron a territorio nacional 50.630 ciudadanos de la República Popular de China y salieron 42.374, lo que significa que continúan en el país un 16 por ciento, que corresponde a 8.256 personas, a las que se deben añadir 3.364 ciudadanos orientales que ingresaron por acuerdos, que da un total de 11.620 chinos que están en el país.



“Entonces, estamos hablando más o menos casi 11 mil personas (11.620) que estarían con una permanencia regular en Bolivia, obviamente (sin contar) como en cualquier nacionalidad que existen personas que no cuentan con una regularidad migratoria, que han evadido u omitido controles migratorios y han logrado llegar a territorio boliviano sin someterse a control migratorio sin contar con una condición migratoria regular de trabajo, estudio o de turismo”, sostuvo.



También dijo que en el marco de los acuerdos firmados entre ambos países “más o menos estamos hablando de 3.364 personas actualmente que viven en Bolivia y que han ingresado al territorio nacional con un pasaporte ordinario de servicio público, es decir, con un documento que es emitido a través de los niveles diplomáticos en la República Popular de China, pero que vienen a cumplir una función determinada por la experticia, capacidad que tengan para determinados rubros”.



Chinos reos



Por otra parte, consultado sobre las denuncias de asambleístas nacionales en sentido de que las empresas chinas que operan en el país estarían trayendo a ‘reos chinos’ como obreros, en el marco de un convenio bilateral, Bernal señaló que esas afirmaciones carecen de veracidad debido a que para ingresar a Bolivia las personas de ese país deben presentar una serie de requisitos.



“Efectivamente (conozco). En primer lugar, las personas que llegan, o sea China pertenece al grupo dos de países catalogados por Bolivia, requieren de un visado para llegar. Ese visado es obtenido en cualquier representación consular en el mundo y de manera excepcional bajo autorización de la Dirección General de Migración pueden obtener en aeropuertos, fronteras terrestres y otros”, señaló.



En esos casos –acotó- “nosotros primero para las personas turistas que obtienen una visa tomamos los recaudos para saber que éstas no tengan impedimento para salir de su país”.



Refirió que en salidas de bolivianos a diferentes países, las autoridades migratorias no solicitan certificados de antecedentes ni policiales ni judiciales. “Sin embargo, nosotros para personas del grupo 2 tomamos los recaudos para que no tengan dificultad al momento de salir de su país, es decir, que no tengan impedimento al salir, que no tengan arraigo, que no tengan ninguna deuda con su Estado para salir, también hacemos la consulta a Interpol”, mencionó.



Empresas chinas



Por otra parte, el jefe de Extranjería y Pasaportes de la Dirección General de Migración, informó que con el objetivo de identificar a personas extranjeras que estuvieran de manera irregular en el país, se realizan operativos en los diferentes centros de trabajo para verificar la legalidad del ingreso y estadía.



“Ya hemos realizado un operativo en lo que va del año, al año son dos operativos para justamente tomar el control de estas empresas chinas a nivel nacional. Son operativos coordinados que permiten que el Estado y particularmente las instituciones competentes tengan el control y más que todo se regularicen”, dijo.



En varias ocasiones asambleístas nacionales cuestionaron la presencia de empresas chinas por varias denuncias de trabajadores.