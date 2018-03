El Chaco quiere encargarse de la defensa de Incahuasi



25/03/2018 - 09:21:30

Correo del Sur.- La reunión del Chaco, que desconoció a CODEINCA y la COD como interlocutores, determinó que los representantes de esa región formarán parte activa en la defensa de los límites del megacampo gasífero Incahuasi, por lo que enviará a Sucre a cinco profesionales para reforzar el equipo técnico de la Gobernación.



En el poblado de Muyupampa se desarrolló ayer la reunión de la Mancomunidad de los Municipios del Chaco chuquisaqueño, para tomar decisiones sobre el tema de límites de Incahuasi y las regalías hidrocarburíferas.



A la cita llegaron los alcaldes de San Pablo de Huacareta; Monteagudo, Huacaya, Villa Vaca Guzmán y Macharetí, también estuvieron los cívicos y el secretario Departamental de Hidrocarburos, Minería y Energía, Felipe Molina, que asistió pese a que un día antes lo puso en duda.



Aunque no estuvieron invitados a la cita, llegaron a Muyupampa los dirigentes del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), el Comité Cívico de las Provincias (CIDEPRO) y la Central Obrera Departamental (COD).



LA REUNIÓN



La reunión comenzó a las 16:00 debido a que en el poblado hubo varios cortes de energía eléctrica, horas previas al evento.



Las autoridades intervinieron demandando unidad en el Chaco para la defensa de sus recursos naturales, gasíferos y de límites con los departamentos de Tarija y en especial con Santa Cruz.



El presidente de CODEINCA, Rodrigo Echalar, denunció que quienes dirigían la reunión no dieron la palabra a los dirigentes de la COD y CIDEPRO.



“Hemos hecho conocer a la reunión que el Comité Cívico es una entidad que une a los chuquisaqueños y sus instituciones para la defensa de los intereses de la región. En mi intervención denuncié que por varios años el Gobernador no hizo nada por solucionar el tema de los límites y es tiempo que nos unamos para defender a Chuquisaca”, manifestó Echalar.



Su postura no fue bien recibida, ya que el Secretario de Hidrocarburos dijo que los cívicos no tienen legalidad a lo que se sumaron los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), según la denuncia de los dirigentes cívicos.



El presidente de la Mancomunidad de los Municipios del Chaco, Henry Nogales, informó dijo que la asamblea determinó designar a cinco profesionales, uno por municipio, para que refuercen el equipo técnico que está a cargo de los límites de Incahuasi.



Todas las reuniones sobre límites y regalías deben ser en los municipios del Chaco y demandan que una repartición de límites de la Gobernación debe estar en esa región.



Además desconocieron a la COD y CODEINCA como interlocutores en la defensa de Incahuasi, temas de hidrocarburos y otros de esa región.