Salidas al mar que Bolivia no aprovecha

25/03/2018 - 09:20:17

El Día.- Desde que Bolivia perdió su costa en el Pacífico es un anhelo nacional tener la salida al mar, pero pareciera que nunca se ha tenido en cuenta la conexión de Bolivia como un país que tiene acceso a ambos océanos, al Pacífico y al Atlántico", manifestó Rafael Riva, gerente técnico de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) al referirse que el acceso al Atlántico siempre se tuvo y Bolivia no ha sabido aprovecharlo.



A la fecha se pueden identificar cinco espacios portuarios, algunas son concesiones que ofrecen facilidades a los bolivianos sobre la Hidrovía Paraguay - Paraná, el cual es un río de aguas internacionales donde se puede transitar con carga para hacer reembarcado en puertos marítimos.



Concesiones abandonadas. Oswaldo Barriga, presidente de Cadex, afirmó que las concesiones portuarias que tiene Bolivia prácticamente ninguna es utilizada en sus capacidades y en otros casos, prácticamente están abandonadas. "Esto ha sido tratado en varias ocasiones con la gente de ASP-B (Administración de Servicios Portuarios - Bolivia), hay intenciones de generar algún tipo de mejor aprovechamiento que ya debería estar funcionando, pero lamentablemente eso no se ha dado por diversas razones administrativa y presupuestarias por parte de ASP-B", sostuvo. De ese modo, aseguró que es muy importante que empiecen a utilizarse estás concepciones sobre todo aquellas que están en el río Paraguay.



"Una recomendación para el gobierno y a la ASP-B es que puedan aprovecharse de mejor manera esta concesiones y utilizar a Cadex para poder promoverlo", señaló Barriga.



Piden construcción en Puerto Busch. Por su parte, Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), manifestó que mientras Bolivia no tenga un Puerto Busch para poder alimentar la corriente logística para los puertos sobre la hidrovía Paraguay - Paraná, entonces no se los podrá usar como deberían ser, debido a que "ahí es la generación de carga y además nosotros no tenemos flotas propias, todas las flotas de navío que hay son brasileras o paraguayas. Ellos son los que deciden prácticamente a dónde van a parar".



Respecto al puerto que el expresidente uruguayo, José Mujica, le regaló a Evo Morales en Aguas Profundas, el representante de la CANEB, señaló como un regalo vano porque es imposible hacer una conexión por dificultades en el dragado de un canal, y eso costaría demasiado dinero. "Por eso los uruguayos no lo han hecho porque no tienen la cantidad de dinero necesario para poder hacerlo. Es como Puerto Ilo, donde tendrían que invertir 10.000 millones de dólares para que pueda ser un puerto mercante, que tenga la logística necesaria para poder trabajarlas".



Para que un puerto funcione no únicamente habría que construirlo, sino que hay que hacer acuerdos con líneas navieras, acuerdos con transportistas, entre otros para que tenga la cantidad suficiente de llegada y salida de carga como para que se puedan abaratar costos, caso contrario es imposible poder hacerlo.



Esperan noticias para Puerto Busch. Oswaldo Barriga, informó que Puerto Busch está en proceso. En este mes de marzo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debe terminar una consultoría en la que se estudia la factibilidad y viabilidad de las alianzas públicas o privadas con la que podrán generar el proyecto Puerto Busch, de acuerdo al compromiso asumido el 19 de diciembre en el encuentro que tuvo el sector privado con el presidente Evo Morales. De esta manera, Cadex está pendiente a la noticia por parte del gobierno y del Ministerio de obra pública para que eso se pueda dar.



Cargas bolivianas en Chile y Perú. David Sánchez, gerente ejecutivo de ASP-B, la semana pasada expuso una serie de problemas por los que pasa el sector exportador e importador que saca e ingresa su carga por el puerto chileno de Arica, siendo la carga boliviana el 80% del total que pasa por este lugar.



Según Riva, la carga boliviana, generalmente pasan por los Puertos de Arica, Iquique y Antofagasta eso en Chile y por Ilo y Matarani, en Perú.



139 Años

Han pasado luego del estallido de la Guerra del Pacífico con Chile en 1879.



2 Hidrovías

Las salidas al Atlántico son: las hidrovías Madeira - Amazonas, y Paraguay - Paraná.



Rosario pide concesión y ofrece atracaderos



El Gobierno de Argentina pidió el espacio en la ciudad de Rosario concedido a Bolivia porque ha quedado céntrico. Autoridades de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) el año pasado visitaron atracaderos ofrecidos por el vecino país en las regiones de Santa Fe y Rosario. Las propuestas son analizadas debido a que el ofrecimiento se tratan de predios concesionados a empresas privadas.



Puerto de Matarani resalta sus beneficios



"Tisur propone un cambio significativo en la logística de Bolivia y su comercio exterior mediante el Puerto de Matarani que está listo para atender su carga de manera eficiente y competitiva", dijo Frank Mecklemburg, jefe comercial y representante de puertos para Bolivia de la empresa Terminal Internacional del Sur (Tisur) que opera como administradora de la Terminal portuario de Matarani - Perú.



De este modo, señaló que ellos ofrecen a los bolivianos: Puerto sin congestión, sin gastos adicionales por sobrestadía; Disponibilidad de muelles los 365 días del año las 24 horas del día; Capacidad y equipos de última generación para la atención y manipulación de la carga; Capacidades de almacenaje de hasta 60 hectáreas; gracias a la concentración de cargas a granel, Tisur tiene un costo menor hasta en 7 dólares por tonelada.



Tiene nuevas condiciones de almacenamiento para la carga. 365 días libres de almacenamiento para cargas de importación fraccionadas y contenedorizadas en almacenes no especializados.



Tisur llega a movilizar anualmente más de 7.2 Millones de Toneladas de carga, eso lo convierten en el segundo puerto de uso público más importante de Perú.



Punto de vista



Bolivia no construye por dejadez"



Por dejadez de Bolivia es que no son usados los predios concedidos en la hidrovía Paraguay-Paraná. Bolivia ha olvidado la atención y utilidad que podría tener habilitados eso lugares operativos, tampoco ha fomentado la inversión privada y esta tampoco se ha preocupado de hablar con el gobierno para concesionarlos o encontrar alguna figura para usarlos, por eso se han quedado así.



Por otro lado, la logística ya ha encontrado otras infraestructuras que están ahí habilitadas y son usadas en la actualidad, por eso es relativo pensar en que esos espacios se puedan habilitar para darle una utilidad, eso está en función de los volúmenes de carga que puedan operar desde la hidrovía de Bolivia que todavía no son tan importante como para generar un infraestructura ya que son inversiones millonarias.



Las concesiones que ha recibido Bolivia solo son solo predios o pedazos de tierras, con esa facilidad Bolivia tendría que hacer es invertir en la construcción de un puerto, poner una grúa, colocar personal, llevar la carga a almacenes, etc. y para esto se ha esperado que el gobierno haga ese tipo de inversiones, pero tampoco se ha escuchado que el Estado diga que esos predios se van a concesionar o que se entregarán a un privado u otra opción. Entonces para mí eso es una dejadez.



Puerto Villeta



Paraguay garantiza, por medio del Tratado de Paz de 1938, el libre tránsito a Bolivia por el puerto de Villeta, a orillas del río Paraguay y distante a 1.000 km del Atlántico. En 1994 dio en concesión 6.430 m2 de terreno para instalar una zona franca.



Paranaguá



Desde el 2014 Bolivia puede tener acceso a un "depósito franco" en el puerto de Paranaguá gracias a que hace cuatro años recién el Congreso brasileño aprobó un tratado de 1990.



Rosario



En 1969, el Gobierno argentino concedió una zona franca en Puerto Rosario a Bolivia, pero hasta la fecha, ninguno de los gobiernos bolivianos invirtió para construir en dichos predios. Ahora Argentina busca trasladar la concesión.



Nueva Palmira



En 2010, durante una visita a Bolivia, el entonces Presidente uruguayo José Mujica ofreció a Evo Morales facilidades en el puerto de Nueva Palmira. Este no es usado de manera óptima por dificultades en el dragado de un canal que conecta con el Atlántico.



Puerto de Aguas Profundas



En febrero del 2016, Uruguay y Bolivia firmaron un acuerdo para “hallar facilidades y condiciones” a favor de Bolivia en el puerto de Aguas Profundas que Montevideo ya empezó a construir en la provincia de Rocha, sobre el Atlántico.