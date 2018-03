Mi Teleférico inaugura operaciones de la Línea Blanca



24/03/2018 - 19:23:33

La Paz, (ABI).- Con una ofrenda a la "Pachamama", el presidente Evo Morales y el gerente de la estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, inauguraron el sábado la "Línea Blanca" y una sección de la Celeste con capacidad de transportar 3.000 pasajeros por hora.



La emblemática Línea Blanca con 131 cabinas demandó una inversión de 60 millones de dólares y empieza en la Estación de la Plaza Gualberto Villarroel, sigue por las estaciones de la Av. Germán Bush, la plaza Triangular y finaliza en la zona de San Jorge.



"Nuestro Teleférico, yo diría, es el único en el mundo, el más largo, el más moderno, el más ecológico, en el transporte el más rápido, pero también está en las ciudades más altos del mundo", resaltó el presidente Morales, después de recorrer e inaugurar las operaciones de esta línea.



Consultando con el pueblo estos son los resultados, subrayó al agradecer y felicitar a César Dockweiler por el trabajo y el compromiso de profesionales y obreros, tanto mujeres como varones que terminaron la Línea Blanca y una pequeña parte de la Celeste.



Saludó la comprensión de los transportistas y expresó que el Teleférico no afecta al transporte urbano, por el contrario ayuda a descongestionar el tráfico vehicular, sobre todo, en las horas pico.



Hizo hincapié que "cuando estamos unidos y con planes y proyectos, a mediano y largo plazo es posible atender esta demanda largamente esperada".



En alusión a los problemas que enfrento la empresa para la construcción de esta línea, indicó que "el Gobierno nacional nunca va a proponer proyectos que pueden perjudicar al pueblo, jamás".



Lamento que algunas personas digan "si ese proyecto Evo ejecuta, va a ganar políticamente, por tanto, no hay que dejarlo, es el egoísmo, cierta mezquindad, nuestro deseo no es que gane Evo, que gane el pueblo con lindas obras, ese es el deseo que tenemos", apuntó.



Entre tanto, el gerente de "Mi Teleférico, manifestó que la Línea Blanca fue la complicada en su construcción por un sinfín de problemas y dificultades, que fueros resueltos por el equipo que lo acompaña.



"Se buscaron soluciones a los problemas que nunca se dieron en ninguna parte del mundo, valió la pena, porque tenemos la única estación subterránea del mundo, la única Estación puente, tenemos la única estación de Teleférico que detrás tiene edificio de ascensores, todo un lujo para mejorar la calidad de vida de la ciudad de La Paz", subrayó.



Comunicó que sin afectar la estabilidad y la sostenibilidad de la empresa hicieron estudios tarifarios y equilibrados para que la población tenga acceso al uso de las líneas del Teleférico.



"A partir de la fecha la tarifa es de tres bolivianos como ya está establecido, pero el transbordo que se cobrara será de dos bolivianos continuamente", afirmó.