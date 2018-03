Hospital de Los Negros recibe un generador eléctrico de CRE



24/03/2018 - 13:30:14

Santa Cruz.- Orgullosos por lo que produce el municipio de Pampa Grande y el distrito de Los Negros al igual que toda la región de los valles cruceños, que con sus verduras y hortalizas abastecen al mercado Abasto en Santa Cruz, la alcaldesa Elsa Candia y el presidente del concejo, Elio Cano, recibieron a las autoridades de CRE, que llegaron hasta Los Negros para hacer entrega de un grupo electrógeno Olimpian Caterpillar modelo de 75 KVA a diesel, para que provea de electricidad al hospital en casos de cortes intempestivos del servicio.



“El equipo que entregamos hoy es el número 33 que instalamos en los hospitales de la ciudad capital y en las provincias dentro de nuestro programa denominado Seguridad Eléctrica Hospitalaria. Y lo hacemos para garantizar que no falte la energía en el hospital, sobre todo en áreas sensibles como neonatología, terapia intensiva y salas de operaciones”, explicó Miguel Castedo, presidente del consejo de administración de CRE.



Respecto a la inversión que ronda los 400.000 bolivianos, Castedo sostuvo que “eso no es lo importante porque lo que realmente tiene valor es salvar una vida y eso es lo que buscamos en CRE al dotar de estos equipos a los hospitales”.



“La instalación de este equipo de emergencia, nos da la tranquilidad de saber que ya no faltará la electricidad y no peligran las vidas de nuestros pobladores que llegan a atenderse a Los Negros, donde recibimos también a pacientes de otras comunidades; Por eso agradecemos a CRE”, dijo la alcaldesa Elsa Candia.



Por su parte el presidente del concejo, Elio Cano, resaltó la alianza que hace CRE con los municipios para realizar actividades sociales que, más allá del servicio eléctrico, benefician a los vecinos de Pampa Grande.



Similar comentario emitió el administrador del hospital, Yeri Montaño: “Según me explicaron los técnicos de CRE, la capacidad del nuevo equipo supera la necesidad eléctrica de todo el hospital que alcanza sólo al 50% del potencial del generador”, manifestó agradecido.

Las provincias Florida y Manuel María Caballero, con todos sus municipios y áreas rurales, son atendidos por CRE con el sistema aislado Valles que ya superó los 22.000 consumidores.



Pampa Grande, zona productora de legumbres y hortalizas



El municipio de Pampa Grande fue creado como la segunda sección municipal de la provincia Florida, según ley del 15 de diciembre de 1924. Se encuentra a 173 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra por la ruta de los valles cruceñas y su división política cuenta con tres cantones: Pampa Grande, Mataral y Los Negros



En el cantón Los Negros se precian de producir hortalizas y tubérculos el año redondo y se puede apreciar a simple vista que la actividad agrícola allí es intensa y que se cultiva hasta en las colinas. La alcaldesa Elsa Candia explica producen de ‘sol a sol’ para satisfacer la exigencia de alimento de las familias del distrito y de la población cruceña que es su potencial comprador”, Los predios agrícolas que corresponden a los barrios Chaqueño y Nuevo, La Junta, El Pacay, El Sindicato, Cruce Becerros y El Bado, entre otros, producen tomate, apio, coliflor, achojcha, lechuga, repollo, pepino, espinaca, haba, etc. La actividad agrícola la realizan con bueyes y tractores. Según Candia, la oferta productiva que llega al mercado Abasto proviene de Los Negros, que ya desplazó a Cochabamba del sitial tradicional de proveedor de Verduras y hortalizas en la capital oriental.



La principal actividad económica de Pampa Grande tradicionalmente ha sido la agricultura y la ganadería, sus pobladores han incursionado en la industrialización de derivados de la carne porcina. Sus campos producen excelentes cosechas, como las enormes sandías.