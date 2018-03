Caso Odebrecht: Expresidente no podrá salir 18 meses de Perú

24/03/2018 - 13:01:33

El Comercio.- El Poder Judicial aprobó el pedido del Ministerio Público y dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ha sido incluido en las investigaciones del Caso Odebrecht.



El pedido fue aprobado por el juez Juan Carlos Sánchez, del Sistema Especializado en Corrupción.



El fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo especial de la fiscalía que investiga los pagos de coimas de la empresa Odebrecht a cambio de licitaciones, consideró que hay elementos que hacen suponer el peligro de fuga por parte de PPK, como es la gravedad del presunto delito de lavado de activos.



Entre los motivos explicados, señaló que en el interrogatorio a Gerardo Sepúlveda en Chile, el ex socio de PPK dijo que el ex presidente lo desmintió en su versión de que le encargó el manejo total de la empresa Westfield, la cual recibió pagos de Odebrecht.



También destacó que los contactos a nivel internacional del ahora ex presidente, así como sus ingresos, le permitirían abandonar el territorio nacional con facilidad.



En defensa de PPK, el abogado César Nakazaki señaló que el ex presidente se allanaría plenamente a la decisión del Poder Judicial y que contribuiría a las investigaciones.