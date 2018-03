Se viraliza fórmula mágica falsa para comprobar la seguridad de las cuentas en Facebook



24/03/2018 - 11:30:43

RT.- En medio del escándalo en torno a la filtración de datos de millones de usuarios de Facebook, se ha extendido entre los internautas un rumor sobre la existencia de un nuevo mecanismo de control de seguridad, presuntamente introducido por el propio Mark Zuckerberg.



Numerosos usuarios aseguran que para verificar si nuestra información personal está protegida basta con escribir en una publicación o un comentario las letrasBFF. Si las letras se colorean de verde, eso significa que la cuenta está protegida, pero si permanecen en negro, entonces hay que cambiar la contraseña de inmediato, alertan.







La verdad



Las letras BFF realmente se pueden resaltar en verde, pero esto nada tiene que ver con la seguridad de la cuenta. En realidad, BFF es la abreviatura de la frase en inglés "best friends forever" ("mejores amigos para siempre"), una de las decenas de palabras y abreviaturas que desatan una función de Facebook llamada Text Delight.



Se trata de una herramienta que hace que una cierta palabra cambie de color y aparezca una animación si haces "click" en el texto escrito (por ejemplo, si escribimos "enhorabuena" en español aparecen globos de colores y una lluvia de confeti).



Si las letras no se ponen de color verde, lo más probable es que el usuario no haya actualizado su aplicación de Facebook y utiliza una que no es compatible con la función Text Delight.