La prensa mexicana amanece hablando en ruso

24/03/2018 - 11:08:23

RT.- Despertarse, tomar un café, ir al trabajo, comprar un periódico... y descubrir que está en ruso. Esto es lo que le ha pasado este viernes a algún que otro lector mexicano, pues varios medios del país —entre ellos Publimetro, Frontera, o Reforma— llevaban en sus portadas textos escritos en el idioma del país anfitrión del Mundial 2018 (o algo parecido).



El fútbol y la próxima Copa del Mundo han sido, de hecho, el hilo conductor de todas estas portadas, siendo otros temas frecuentes el clima y el tiempo en Rusia, así como las atracciones turísticas del país. Más de un periódico dedica un espacio a la localidad siberiana de Oimiakón, uno de los lugares más fríos del mundo, donde las temperaturas superan los 60 grados bajo cero (que no cunda el pánico: en el Mundial no va a pasar).



Hablar y escribir en ruso no es pan comido, como demuestran algunos de los textos publicados, que parecen haber sido redactados con la ayuda de un traductor automático. Así, en uno de los titulares se lee en ruso que "todo está listo para disfrutar del mundo" (o "de la paz", ya que en ruso la palabra "mir" tiene esos dos significados). Sin embargo, parece que, en realidad, lo que querían decir los autores es que "todo está listo para disfrutar del Mundial".



#FelizViernes ¡Hoy Publimetro México está en ruso! 🇷🇺 @CervezaTecate https://t.co/I5p3EDdvjd pic.twitter.com/NWJ5wJzeYK — Publimetro México (@PublimetroMX) 23 de marzo de 2018







En la portada de Reforma, Corazón de México —o "Reforma, Tsorazon de Mejitso", como sonaría lo que pone en ruso—, un raro conjunto de letras en caracteres cirílicos conforman un titular sin sentido alguno, algo que en español se leería como: "Ud sdsh"f vu kgyshf ud "fy ucheku"sch". Sin embargo, al teclear las mismas letras en ruso pero con el idioma del teclado configurado en español, descubrimos lo que querían decir los autores: "El clima de Rusia es el más extremo". No sabemos si se confundieron con tantas letras "alienígenas" o si se trataba de un rompecabezas intencionado, pero en este último caso lo hemos adivinado



Por cierto, este titular viene seguido por otra frase en letras más pequeñas y si cabe más enigmática que se translitera como "escrtio por climarusia" (sí "escrtio") cuyo significado ya cuesta descifrar.

"Rusia nos hará héroes"



No está claro por qué los periódicos mexicanos amanecieron hoy hablando en ruso, pero, según sugiere el portal Sopitas, podría tratarse de una campaña de la marca de cerveza Tecate, cuyo logo, junto a la palabra "Original" escrita en ruso, aparece en varias de las portadas. En la foto del perfil de la marca en Facebook aparece además una frase escrita en ruso: "Rusia nos hará héroes", sin ofrecer más detalles.



