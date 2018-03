Morales: Chile quiere amedrentar y tergiversar la demanda, Bolivia pide cumpla sus compromisos



24/03/2018 - 10:58:08

Viacha, (ABI).- El presidente, Evo Morales, denunció el sábado que en los alegatos de defensa, Chile pretendió en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya amedrentar y tergiversar la demanda, donde Bolivia pide que cumpla sus compromisos para una salida al mar con soberanía.



"Siento que quieren amedrentar al mundo entero, tratando de tergiversar nuestra demanda, confundir a los pueblos del mundo y a la Corte Internacional de Justicia, como si la demanda fuera contra el tratado de 1904", precisó en alusión a los alegatos de defensa de Chile.



Dejo establecido, que la demanda no es contra el Tratado de 1904, sino para pedir que Chile cumpla con sus compromisos y ofrecimiento a Bolivia.



Agregó que "después del Tratado de 1904, en 1920 Chile ofreció una salida al mar con soberanía y no ha cumplido".



Acotó que en 1950 independientemente de ese tratado, Chile ejerció una política de dilación, de distracción sobre todos los ofrecimientos que hizo a Bolivia.



Explicó que "hemos debatido bastante con el equipo jurídico nacional e internacional y no se trataba de hacer una demanda sobre el tratado de 1904, sino que Chile solo cumpla con las promesas, los ofrecimiento y acuerdos diplomáticos".



Además de las 11 resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), tres de los cuales aprobados por Chile, que demuestra que toda América pedía que Bolivia tenga su salida al mar, un puerto propio en el Océano Pacífico, pero no se cumplió, enfatizó.



Instó a los profesores orientar a los estudiantes, porque cuando era niño se hablada de la Guerra del Pacifico, "no era una guerra, era una invasión que nos quitó la salida al mar".



Añadió que entre los documentos, hay "cuatro constituciones chilenas que reconocen que Bolivia tenia salida al mar, ahora desconocen, por eso, estamos con la razón, con la verdad pidiendo a la CIJ que nos de salida hacia el Pacifico", afirmó.