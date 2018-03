Smedberg se recuperó y quiere callar bocas



24/03/2018 - 10:55:52

El Diario.- El sueco-boliviano Martín Smedberg ya está recuperado. Ayer, en la conferencia de prensa, afirmó, muy convencido que ahora su intención es regresar al equipo titular para mostrar su fútbol y callar a todos los que lo criticaron en un inicio.



El volante llegó este año pasa reforzar a la Academia celeste.



“Estoy mucho mejor, Trabajaré y me esforzaré para regresar con todo para la reanudación del torneo liguero. Mi objetivo es demostrar mi talento a todos los que en un principio me criticaron”, aseveró Smedberg con seriedad.



El mediocampista superó un esguince en la rodilla derecha. Se espera que sea de la partida ante Real Potosí el 1 de abril (15:00) en la Villa Imperial.



“Espero ser tomado en cuenta porque quiero jugar en Potosí y también estar ante Nacional por la Libertadores”, indicó Smedberg que desde el jueves trabaja a la par de sus compañeros y está a la espera de la reanudación del Apertura. El futbolista explicó que ya está adecuado a la manera del fútbol boliviano.“Me costó entender la forma de juego acá en Bolivia, seguía jugando como se hace en Europa, ahora estoy más aclimatado, se que ahora podré estar más suelto y jugar como a mí me gusta, a veces hay buenos partidos y en otros casos no, a la vuelta del torneo iremos con todo”, dijo.



3 UNIDADES



Son las que separan a Bolívar del primero de su grupo; el líder es Wilstermann (20) que viene en una buena racha, los celestes no pierden la esperanza de desplazar al rojo.



VINICIUS



El entrenador de Bolívar descartó la chance de jugar partidos amistosos, indicó que trabajará en su reducto de Tembladerani y a doble turno con el objetivo de reforzar la parte física en los futbolistas.