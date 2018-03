A Wilstermann le urge clasificar a un torneo internacional



24/03/2018 - 10:52:48

Los Tiempos.- Wilstermann es uno de los equipos que tiene la planilla más alta del actual campeonato, informó el presidente de la Comisión Técnica, Ronald Rodríguez, quien advirtió que es el tercer equipo más caro del torneo Apertura y necesita clasificar a torneos internacionales para no presentar problemas financieros.



“Nosotros como directiva, junto con el cuerpo técnico, nos hemos planteado estar sí o sí en Copa Libertadores de América cada año para afianzarnos y mantener el equipo en el tema económico, porque lo que recaudamos en Sacaba más los sponsors, no alcanza para pagar los salarios a los futbolistas”, indicó Rodríguez.



Sin embargo, el directivo no quiso informar a cuánto asciende la planilla mensual del plantel y el cuerpo técnico, pero indicó que “una recaudación libre de impuestos en el estadio municipal de Sacaba sólo alcanza para pagar el salario de dos jugadores del equipo, o en el mejor de los casos de tres”.



Actualmente, Wilstermann es líder del Grupo A con 20 puntos, jugó nueve cotejos, logró seis victorias, cuatro de local y dos de visitante, obtuvo dos empates fuera de casa y sólo tiene una derrota, que se produjo en la primera fecha frente a Bolívar (5-1).



Además, Rodríguez indicó que el formato en el que actualmente se está compitiendo en la Liga no favorece para nada a Wilstermann, señalando que en los cuartos de final o semifinal todo estará supeditado a una lotería porque no existe diferencia de goles en los cotejos.



“Si nosotros clasificamos como primeros, jugaríamos con el cuarto del otro grupo. En la ida podríamos ganar 4-0 y si en la revancha perdemos 1-0, se definiría mediante los penales, y eso es lotería, no hay mérito deportivo”, declaró al momento de señalar que Wilstermann está logrando buenos resultados como local y visitante.



Una baja



El equipo Rojo, que ayer realizó el segundo día de entrenamiento tras el corto receso, tendrá para recibir a Guabirá el sábado 31 de marzo una baja en el medio campo, debido a la expulsión que sufrió el volante brasileño Serginho, en el encuentro que disputó el Aviador contra Destroyers, por la jornada nueve del apertura.



Ante este panorama, el entrenador Álvaro Peña deberá buscar a su reemplazante, detalle que lo definirá en los entrenamientos de los próximos días que tendrá el Rojo en su complejo.



Se suma Silva



Al entrenamiento de ayer se sumó el brasileño Alex Da Silva, defensor central, que en pasados días viajó a Brasil para atender asuntos personales.



Da Silva ya recibió el alta médica correspondiente y si el entrenador así lo requiere su retorno podrá ser considerado para el compromiso contra el equipo de Montero.







EL LUNES OPERARÁN A OMAR MORALES



El lateral derecho, Omar Morales, se trasladará hoy (13:00) a Buenos Aires, Argentina, para operarse el lunes del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El jugador volvió a lesionarse en el partido que jugó contra Bolívar, en el estadio Municipal de Sacaba por la fecha ocho del torneo Apertura.



“Tengo que ir primero a Buenos Aires, al día siguiente pasaré a Rosario para someterme a la cirugía, que está prevista para el lunes a las 8:00. Volveré a Bolivia el viernes”, declaró Omar Morales.



Sobre el tema económico, relacionado a la operación, Morales y los dirigentes de Wilstermann llegaron a un acuerdo, que según el defensor, dejó tranquilos a ambas partes.



“Llegamos a un acuerdo, no quiero dar montos porque es un convenio interno”, declaró Morales.



Luego de retornar de Argentina, el jugador realizará el post operatorio bajo el mando del doctor Alex Antezana, traumatólogo de Wilstermann.



El defensor, que es proveniente de Villa Montes, sufrió la lesión que lo alejará de la actividad deportiva, el domingo 11 de marzo, y 25 días después se realizará la cirugía.



Sobre el tema, el presidente de la Comisión Técnica de Wilstermann, Ronald Rodríguez, señaló que esperan que el jugador se recupere pronto por el aporte que fue en su momento para la conquista del título en 2016.



“Él irá a un especialista que le recomendamos y esperamos que se recuperé lo más pronto posible, el equipo necesita de él”, sostuvo.