Aurora hace misa de limpia y se enfoca en Nacional Potosí



24/03/2018 - 10:51:41

Opinión.- Después de una semana “muy conflictiva” en el club y en la familia Cornejo, la dirigencia sorprendió ayer en el complejo con la presencia de un sacerdote que fue a realizar una misa y “librar de todo mal” a directivos, cuerpo técnico y jugadores, más aún, antes del compromiso de mañana (18:00) frente a Nacional Potosí, en la Villa Imperial.



El lunes, el entrenador Miguel Ángel Zahzú ratificó su decisión de no abandonar el equipo a pesar de los resultados que viene teniendo, hecho que ocasionó que los hinchas explotaran en las redes sociales. El martes, el hijo del presidente, Jaime Cornejo, sufrió un espasmo cardiovascular y preocupó al club.



Estos dos hechos, y acompañados por la mala racha del club (7 puntos en ocho partidos disputados) hizo que la familia Cornejo sorprendiera a la planilla con un sacerdote antes de la práctica de mediodía.



El cura llegó a la sede de los celestes, armó una especie de “mesa santa” y dio una misa de salud en la que estuvieron presentes todos los jugadores y cuerpo técnico. Además, dio unas palabras de motivación, de aliento y de impulso a los protagonistas para que “puedan superar la racha negativa” que tiene Aurora en el torneo Apertura.



La dirigencia contó que el cura realiza este tipo de “misas de limpia” en varias partes del mundo y que no tuvo otra respuesta que un sí para llegar al complejo y bendecir a todos los del club.



“Cada uno lo toma como tal, esto es algo normal. El que más reza es el que gana y tenemos que empezar a rezar. Esperemos que mi equipo esté a la altura y que encuentre esos goles para aumentar la confianza y el ánimo. Lo único que va a curar es un triunfo”, dijo el estratega que fue el último en recibir “la limpia” del sacerdote para luego empezar con la última práctica del Equipo del Pueblo, antes del viaje a la Villa Imperial.



En el entrenamiento, el estratega realizó una sesión de fútbol en la que hizo énfasis en el trabajo por las bandas y en la tenencia de balón, pues considera que esa será la “fórmula” que le servirá para conseguir unidades frente a la Banda Roja.



La idea es que en este partido la mayoría de sus jugadores “se convierta en delanteros”, pues considera que tiene que haber gol para lograr la victoria y sumar unidades que le permitan escalar en la tabla de posiciones.



Y es que su rival tampoco está en su mejor momento, pues se ubica en el cuarto lugar del grupo B, con 10 puntos; mientras que el Equipo del Pueblo está en la última casilla, con siete unidades.



El onceno de Zahzú para mañana, de acuerdo a la última práctica, sería con Geancarlos Martínez en el arco; Sergio Moruno, Ronny Jiménez, José Fleitas y Luis René Barbosa en la defensa; Amílcar Sánchez, Darwin Lora, Amílcar Velasco y Charles da Silva en el mediocampo; César Lamanna como mediapunta, Edwin Alpire en el ataque.

El Celeste tiene tres lesionados



Iván Huayhuata, Caleb Cardozo y Juan Pablo Gómez son las tres bajas confirmadas que tiene Aurora para visitar mañana a Nacional Potosí, en el partido reprogramado de la fecha siete del torneo Apertura de la Liga.



El defensor Huayhuata comenzó la práctica de ayer, pero se le presentó una molestia en el tendón de la pierna izquierda, según el médico Beymar Claros.



El lateral Cardozo sufrió un tirón en el músculo psoas iliaco y no viajará a Potosí, al igual que el volante Gómez, que presenta un cuadro de gripe.



El entrenador definirá antes del partido los reemplazantes de los jugadores, pero Sergio Moruno y Amílcar Velasco cubrirían los puestos.