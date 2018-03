Ischia: Jugar con Blooming no nos beneficia

24/03/2018 - 10:50:37

Diez.- El director técnico de The Strongest, Carlos Ischia, afirmó este viernes, en rueda de prensa, que no está conforme con jugar el domingo ante Blooming (20:15) en el Tahuichi. El compromiso fue reprogramado aprovechando la fecha FIFA.



Explicó que todo su programa de trabajo que tenía en mente para este receso quedó desechado; sin embargo, recalcó que no tiene otra alternativa que viajar hasta Santa Cruz para disputar esta fecha adelantada.



"Hay que ser sinceros, a nosotros no nos beneficia para nada jugar con Blooming. Uno porque ya tenía programado un trabajo en estos 10 días con los jugadores que necesitan recuperación, pero bueno, uno es empleado del club y se ha decidido adelantar este cotejo", lamentó Ischia.



Posible equipo



José Peñarrieta en el arco; Ramiro Ballivián, Edison Carcelén, Fernando Marteli, Marvin Bejarano; Wálter Veizaga, Richet Gómez, Rudy Cardozo, Daniel Camacho; Cristian Novoa y Edis Ibargüen.