Bolivia apenas rescató un empate ante Curazao



24/03/2018 - 10:49:33

El País.- Las selecciones de Curazao y Bolivia empataron a un gol por lado (1-1), el partido de preparación se disputó la noche del viernes en el estadio Ergilio Hato, de Willemstad. El encuentro amistoso fue el primero de los dos que pactaron ambos seleccionados aprovechando las fechas Fifa, el segundo será el lunes desde las 20:00 (hora boliviana).



La representación boliviana llegó a este encuentro con la idea de lograr un buen resultado, los argumentos que presentó no le alcanzó como para marcar la diferencia, pero se puede rescatar las individualidades, como Alejandro Chumacero el incansable jugador quiso aportar con su experiencia pero después fue reemplazado por el juvenil Ramiro Vaca, el futbolista intentó buscar el arco del rival. El primer gol del encuentro fue anotado por el local Gino Van Kessel (Oxfort United-Inglaterra). La conquista fue de buena factura y que no esperaba el equipo boliviano (minuto 33).

En el segundo tiempo, la Verde igualó el marcador en el minuto 62 tras una desafortunada jugada de la defensa local, los jugadores intentaron despejar un balón que no llegó con mucho peligro, pero fue suficiente para que Darryl Lachman (Willem 11 Tilburgo-Holanda), envíe la pelota al fondo de su arco y era el 1 a 1, que al final no se movería del marcador.