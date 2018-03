42 cocaleros fueron imputados: Adepcoca anuncia bloqueo de caminos



24/03/2018 - 10:46:11

El Diario.- Los productores de coca de los Yungas no descartan iniciar un bloqueo de caminos desde y hacia esa región a partir del lunes de la siguiente semana, exigiendo la devolución de su sede sindical y mercado. Entretanto, los últimos ocho cocaleros aprehendidos el jueves fueron imputados por los delitos de robo y portación de bombas caseras, hecho negado por los familiares, quienes denunciaron golpizas contra mujeres y ancianos.



El secretario de comercialización de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció la movilización de todos sus afiliados, cerca de 37.000 cocaleros, además de la determinación de las bases de volver a ratificar a Franklin Gutiérrez como líder de Adepcoca.



Ayer, el cabildo realizado con cerca de 3.000 afiliados de Adepcoca, con presencia de representantes de las 16 regionales de las tres provincias que componen los Yungas paceños, en inmediaciones de la terminal Minasa, emitieron un voto resolutivo de cinco puntos.



DETERMINACIONES



El primer punto del voto resolutivo confirma el desconocimiento al supuesto directorio de fundadores, posesionados por el también rechazado “comité Ad Hoc” afín al Gobierno.



El segundo punto, exige el repliegue y abandono de los efectivos policiales de los predios del mercado de Adepcoca ubicado en la avenida La Américas de Villa Fátima.



En el tercer punto, exigen la libertad inmediata de sus afiliados detenidos en el bloqueo de Santa Bárbara y durante las violentas represiones policiales de esta semana, que hasta ayer sumaron a 42 procesados.



El cuarto punto del voto resolutivo instruye a municipios y comunidades de las tres provincias, paralizar todas las actividades y declararse en estado de emergencia por los hechos de tortura y represión contra los afiliados de Adepcoca, mujeres, niños y personas de la tercera edad.



El quinto y último punto señala que los productores tradicionales de coca de los Yungas se mantienen en vigilia, en la ciudad de La Paz, a la cabeza del Comité de Defensa liderado por Franklin Gutiérrez.



A pesar de que no figura como en el voto resolutivo, ayer, Gerardo Ríos, secretario de comercialización de Adepcoca, anunció que la próxima semana la protesta continuaría con el bloqueo de caminos a Yungas.



A su vez, mujeres y adultos mayores anunciaron ingresar a huelga de hambre, si en el curso de las siguientes horas el Gobierno no dispone el repliegue la guardia policial.



RECHAZO A



FUNDADORES



Al calor de las arengas “coca o muerte, venceremos”, ayer, los productores tradicionales, también rechazaron al grupo de personas de la tercera edad que argumentando ser fundadores de Adepcoca, aceptaron ser posesionados como nueva directiva de adepcoca.



Los ancianos fueron posesionados, para asumir el cargo por dos años, por el “Comité Ad hoc” encabezado por Edgar Burgoa, instancia que dio un paso al costado y dejó para que esa nueva directiva realice la elección de nuevos dirigentes, convocada para el 16 de abril, en la que según Burgoa, el dirigente Gutiérrez no puede participar.



“Fundidores, fuera”, corearon en el cabildo que concluyó cerca de las 15:00 y luego se dirigió en marcha pacífica hasta la universidad Mayor de San Andrés, donde recibieron el apoyo de varios profesionales.



El “comité Ad Hoc”, liderado por Burgoa, afín al gobierno de Evo Morales y conformado por productores al detalle de zonas no tradicionales, tomó hace 12 días las oficinas del mercado de Adepcoca en Villa Fátima y desde esa fecha, un contingente policial de al menos 500 efectivos les presta resguardo.



JUSTIFICAR ANTE JiFE



A su vez, el dirigente Franklin Gutiérrez reiteró que el conflicto es promovido por el Gobierno debido a que “en un plazo de 16 días debe justificar ante la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), el porqué de la expansión de la coca excedentaria en el país y esta justificación la quiere hacer a costa de los cocaleros de los Yungas”.



APREHENDIDOS



E IMPUTADOS



Hasta el jueves, la jornada de enfrentamiento con mayor violencia, se registraron 42 imputados, todos beneficiados con detención domiciliaria, y medidas sustitutivas, como lo confirmó el abogado Luis Ferrufino que ayer logró la misma medida para los 8 últimos procesados.



Las ocho personas fueron imputadas por el delito de supuesto robo y portación de explosivos, todos deben presentar un garante personal.



Sobre la imputación, Ferrufino detalló que presenta la misma falencia que las anteriores, pues sindican a todos de portar explosivos que no fueron hallados en poder de ninguno y la policía no sabe precisar una relación de hechos lógica, manifestó el abogado.