En Santa Cruz: Profesores se declaran en emergencia



24/03/2018 - 10:40:39

El Día.- Suspensión de clases, es una de las medidas que adoptarían los maestros en Santa Cruz, si no son atendidas sus cuatro demandas. La asignación de más ítems, se necesitarían 1.800, la implementación del bachillerato técnico y la formación humanística, la nivelación de las horas de los maestros, que tengan entre 96 a 120, y la nivelación salarial. "Si no hay atención de las demandas hasta el 2 de abril, al día siguiente comenzaríamos con el tapiado", informó Saúl Ascárraga, dirigente de los maestros urbanos en Santa Cruz. Estas acciones comenzarían a las 8:00, el martes 3 de abril, en el Nacional Florida.



Sin respuesta. Ascárraga recordó que desde el año pasado se han mandado cartas y notas, pero hasta ahora no hay respuesta.



También dijo que el Gobierno nacional se ha cerrado, "siendo que nosotros tenemos la razón de la Constitución y de las necesidades sociales, pero no hay atención a nuestro diálogo. Entonces por eso se están realizando las movilizaciones, que son de carácter radical con el tapiado y la huelga seca", manifestó Ascárraga.



Respuesta de las autoridades. Salomón Morales, responsable de la Dirección Departamental de Educación (DDE) en Santa Cruz, aclaró con referencia a la nivelación salarial que la misma es una deuda histórica y que en está gestión la misma podría resolverse.



Finalmente dijo que con quien tiene que reunirse el dirigente de los profesores es con las dos confederaciones.