Cochabamba: Registro digital en la CNS beneficia en urgencias



24/03/2018 - 10:38:15

Opinión.- Más de medio millón de afiliados a la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba pueden beneficiarse con atenciones de urgencia sin necesidad de presentar su carnet o su ABC, si cuentan con el registro digital.



Desde la gestión pasada, la CNS lanzó este nuevo sistema para que los afiliados que no cuenten con su ABC, por ejemplo en un viaje, sean atendidos sin ningún problema en cualquier centro de salud que pertenezca a la institución.



Sin embargo, hasta la fecha, solamente el 20 por ciento de los afiliados se benefició con el registro.



La Caja realizó ayer una feria en el Policlínico 32, situado en la avenida Ayacucho entre General Achá y Santiváñez, para tratar de que una mayor cantidad de sus beneficiarios sean incluidos en el nuevo sistema.



La responsable de afiliaciones de la CNS, Marcelina Revilla, informó que el registro está abierto todos los días de la semana en el mismo policlínico.



CINCO MINUTOS La afiliación al registro digital no requiere más que el carnet de identidad del afiliado. Es decir, lo puede hacer en cualquier momento.



El seguro toma una fotografía y las huellas digitales de la mano derecha.



El trámite solamente dura cinco minutos.



No se emite ninguna certificación al afiliado.



“Lo que queremos es que la atención sea más rápida y los pacientes no sufran inconvenientes cuando no tengan el ABC. También queremos que todos los archivos del paciente pasen de los estantes a las computadoras”, dijo Revilla.



La digitalización también facilita la atención en otras áreas como farmacia o vigencia de derechos, donde solamente se da el nombre del paciente y ya no se debe presentar el carnet de afiliación.



Las personas que este año se aseguraron a la CNS ya cuentan con el registro digital y no requieren hacer el trámite nuevamente.