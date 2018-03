Rafael Quispe es declarado rebelde por cuarta vez



24/03/2018 - 09:49:09

Pagina Siete.- El diputado opositor Rafael Quispe fue declarado en rebeldía por cuarta vez por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer. Ayer no asistió a la audiencia para el inicio de juicio oral que le sigue la excandidata a la Gobernación de La Paz del Movimiento Al Socialismo (MAS) Felipa Huanca.





“Es la cuarta vez que se lo declara en rebeldía, pero se lo tiene que notificar con esta determinación del juez. Posteriormente, se emitirá la correspondiente orden de aprehensión para hacerlo comparecer ante el tribunal”, indicó Gonzalo Cordero, abogado de Huanca.





A las 14:30 de ayer se tenía que dar inicio del juicio oral contra el diputado, quien denunció que la excandidata a la Gobernación, en calidad de secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz “Bartolina Sisa”, incurrió en actos de corrupción. Según la acusadora, estas denuncias habrían derivado en su derrota electoral. Huanca le inició un proceso por acoso político y violencia contra la mujer y pidió la máxima sanción contra el diputado Quispe.





La primera sesión suspendida fue el 16 de enero de este año porque el diputado opositor se encontraba realizando una huelga de hambre en la Cámara de Diputados junto a otros opositores que rechazaban el Código del Sistema Penal. En ese entonces el tribunal dispuso el arraigo y la anotación de sus bienes.





La segunda audiencia suspendida fue el 6 de febrero, cuando el Tribunal Primero Anticorrupción trata el caso y notificó a las partes. La tercera audiencia suspendida fue el 6 de marzo. Gonzalo Cordero, abogado de Huanca, manifestó que el diputado no tenía justificación alguna para no presentarse.





La cuarta declaración en rebeldía contra Quispe fue ayer. El legislador no presentó ninguna justificación por su ausencia en el tribunal. En un contacto telefónico dijo que se encontraba en Viacha realizando algunas actividades personales.





En su última declaración el legislador aseguró que “si por denunciar la corrupción tengo que ir a la cárcel, yo me voy, no importa, a Chonchocoro”.