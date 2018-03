Organizaciones políticas, hay 19 registradas en el TED Santa Cruz



24/03/2018 - 09:35:40

El Día.- El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz cuenta con 19 organizaciones políticas oficialmente registradas en la institución.



Estas organizaciones están habilitadas para poder participar en los próximos procesos electorales que se presenten, dependiendo del alcance que tiene cada uno.



Detalles. El presidente del TED cruceño, el vocal Eulogio Núñez, confirmó la información sobre la vigencia de estas organizaciones, señalando que al estar vigente tiene la potestad de poder pugnar a un espacio en las elecciones subnacionales del 2020.



Indicó que hasta las elecciones subnacionales del 2015, el TED registraba a 44 organizaciones políticas del departamento; sin embargo, esta situación cambió después de los comicios, porque muchos no participaron y perdieron su personería jurídica, de acuerdo a lo que establecen las normas aún vigentes en el país.



De acuerdo a la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, el artículo 47 determina: La Corte Nacional Electoral o la Corte Departamental Electoral, según corresponda, procederá a cancelar el Registro Electoral de las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, por las siguientes causales:



a) Por no haber obtenido ningún cargo de representación en la última elección a la que concurrió postulando candidatos.



b) Por la no participación en una elección nacional y/o municipal según corresponda.



c) Por la comprobada participación institucional en golpes de Estado y sedición, o en actos y hechos de desestabilización de la institucionalidad democrática.



Por tal motivo, Núñez detalló que luego de las elecciones del 2015, seis agrupaciones perdieron su personería por no haber obtenido ningún cargo de representación. Mientras que 2 por no haber participado en la elección regional del 2015.



Nuevos. El TED cruceño solo quedó con 17 organizaciones políticas en el 2015, sin embargo el año pasado, dos nuevas organizaciones políticas han trabajado en la aprobación de su personería jurídica, logrando ser aceptadas por los vocales electorales.



Nueva Esperanza y Democracia (NED), de Porongo y Un Nuevo Instrumento Revolucionario Boliviano (Unir.Bo) de Montero, son las nuevas agrupaciones que cumplieron con los requisitos establecidos.



Anunció que en los últimos tiempos, Santa Cruz Para Todos (SPT) de la capital cruceña, fue la única agrupación en expandir su alcance municipal a departamental, para presentar candidatos en otros municipios de Santa Cruz.



Norma

Elementos que traban para crear más partidos políticos en el país



Trabajo. De acuerdo a la posición de expertos en el tema y de algunos politólogos del país, existen algunos factores que influyen directamente en el apoyo general para la creación de un nuevo partido político o agrupación ciudadana: Las normas desfasadas, el liderazgo inexistente, trabajo activo permanente y el alcance condicionado en una región.



Es por ello, que dentro del primer punto, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentran trabajando por medios seminarios y talleres departamentales y regionales en el país, para recolectar propuestas para crear la nueva Ley de Organizaciones políticas, que suplantará a la vigente Ley de Partidos políticos.



En ese sentido, al concluir los talleres en los nueve departamentos del país, el TSE realizará un taller nacional para concretar todas las ideas recolectadas. Al finalizar se trabajara en una propuesta de Ley para derivarla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.