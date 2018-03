TSE definirá hasta agosto 175 pedidos de revocatorio



24/03/2018 - 09:34:05

EL Diario.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definirá hasta agosto próximo cuántas de las 175 solicitudes de revocatorio que presentaron en distintas regiones del país cumplen con todos los requisitos para pasar a la fase de recolección de firmas, informó ayer su presidenta, Katia Uriona.



“Las solicitudes son 175 y estas solicitudes están siendo procesadas. En agosto es cuándo vamos saber que autoridades van a proceder a la recolección de libros ya verificados e iniciar un proceso de información a la población sobre el alcance de los revocatorios”, informó Uriona.



El 7 de febrero fue el último día para presentar las iniciativas populares de procesos de revocatorios, en todo el país; la mismas están sujetas a la Constitución Política del Estado: la Ley 026 de Régimen Electoral y el “Reglamento de Condiciones Administrativos para los Procesos de Revocatoria de Mandato de autoridades elegidas por Voto Popular”, aprobado el 13 de diciembre de 2017 por el TSE.



En ese marco, los Tribunales Electorales Departamentales son las instancias encargadas de aprobar y autorizar los libros para la recolección de firmas, agregó Uriona.



“Al final de este periodo se van a entregar los libros a los departamentales y lo que corresponde es hacer una verificación de la autenticidad de las firmas y su registro, es decir, que el sistema biométrico verificará los apellidos, carnet de identidad, la huella y la foto para garantizar que los libros sean respaldados en el marco de la legalidad”, aseveró.



El plazo hasta agosto que anunció la máxima autoridad del Órgano Electoral Plurinacional para saber cuántas autoridades pasarán a la primera fase de revocatorio es porque hasta esa fecha se deben cumplir ciertos requisitos para convocar a los ciudadanos a decidir y elegir el destino de la autoridad.



CASO ALCALDE



DE LA PAZ



La presidente del TSE se refirió al caso del alcalde paceño, Luis Revilla, que recientemente el TED reactivó el proceso de revocatorio, solicitado por ciudadanos del municipio.



“En el caso del revocatorio que se ha solicitado para el alcalde Revilla, lo que se está siguiendo, en términos de procedimiento, es que el proceso vuelve a foja cero, en términos legales; esto quiere decir que todos los libros que se han recolectado antes deben ser entregados al TED y se inicie una nueva recolección con el plazo, también de 90 días”, explicó Uriona.



Asimismo, puntualizó que mientras no sean devueltos los anteriores libros que fueron anulados con la resolución 0011/2018 emitido por el TSE, que apeló “anular obrados hasta el vicio más antiguo” y el mismo fue refrendado con la resolución 0083/2018 el 19 de marzo que reactiva el revocatorio y solicita la devolución de los libros.



“No se van habilitar los nuevos libros hasta que se hayan entregado los anteriores, y me imagino que esto va transcurrir en el resto de la semana si es que no lo hacen antes, porque esos libros van a ser anulados y como son numerados y registrados con folios, entonces estos van a ser depositados en el Tribunal Departamental y recién se entregarán los nuevos libros para iniciar la recolección en el plazo de 90 días”, aseguró Katia Uriona.