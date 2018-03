COB advierte que no admitirá intromisión de la oposición en conflicto de Adepcoca

23/03/2018 - 20:55:26

La Paz, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió el viernes que la clase obrera no permitirá que sectores de la oposición se entrometan en el conflicto que mantiene confrontados a los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).



"No vamos a permitir y esto hay que aclarar, que gente de la oposición esté metida ahí tratando de conflictuar y llevar a la confrontación a los compañeros de base", afirmó en contacto con radio Compañera.



Huarachi instó a los cocaleros de los Yungas a sentarse en una mesa de diálogo para solucionar ese conflicto por el control de Adepcoca, cuya sede fue intervenida por una fracción del sector para una auditoría a la gestión del exdirigente Franklin Gutiérrez, acusado por malos manejos económicos y vínculos con políticos de la oposición.



El sector dirigido por Gutiérrez protagonizó en los últimos días violentos choques con los uniformados para recuperar el control de esa sede ubicada en la zona de Villa Fátima.



Huarachi agregó que el próximo lunes el Comité ejecutivo de la COB se reunirá de emergencia para analizar la posibilidad de conformar una comisión mediadora que coadyube a encontrar una solución al problema de los cocaleros.



"Nosotros llamamos a estos compañeros a que reflexionen y puedan entablar un diálogo", remarcó.



Por su parte, Gutiérrez reafirmó esta jornada que cuenta con el respaldo de la mayoría de los productores de coca de los Yungas para continuar al frente de Adepcoca.



Además, responsabilizó al Gobierno de intentar dividir a ese sector y apropiarse de esa institución, lo que las autoridades rechazaron.



"Nuestros hermanos adultos mayores se van a declarar en huelga de hambre en cualquier momento, en un lugar estratégico, para hacer conocer al país entero de que no somos pocos y que no estamos de acuerdo en que el Gobierno haya intervenido la institución Adepcoca", manifestó