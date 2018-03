Ministra de Salud afirma que no tolerará actos de corrupción en la Caja Nacional de Salud

La Paz, (ABI).- La ministra de Salud, Ariana Campero, afirmó el viernes que no tolerará actos de corrupción en la Caja Nacional de Salud (CNS), ante denuncias de irregularidades en la Unidad de Dotación de Personal de esa entidad aseguradora.



"En la Caja Nacional de Salud debe haber cero tolerancia a la corrupción. La instrucción desde el Ministerio de Salud es que vamos a hacer un seguimiento, porque no vamos a tolerar ningún acto de corrupción", dijo a los periodistas.



La CNS, que atiende a más de 3 millones de personas, informó que la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción investiga una supuesta negociación en la asignación de cargos, según denuncias que circulan en las redes sociales.



Campero agregó que todas las acciones que realice la gerencia de la CNS, para aclarar esas denuncias, deben llevarse delante de manera rápida, transparente y eficiente.