Martín Vizcarra juró como presidente de Perú



23/03/2018 - 16:34:47

El Comercio.- Martín Vizcarra juró este viernes como nuevo presidente del Perú luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Esta última decisión fue aceptada previamente por el Congreso de la República con 105 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones.



El juramento fue tomado por Luis Galarreta, legislador de Fuerza Popular y presidente de la Mesa Directiva del Parlamento.



Vizcarra, quien arribó la madrugada de este viernes procedente de Canadá, juró por Dios y por la patria y sostuvo que asume la jefatura del Estado de acuerdo a la Constitución Política del Perú.



"...Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y

moral de la República y la independencia de sus

instituciones democráticas; y que cumpliré y haré cumplir

la Constitución Política y las leyes del Perú", manifestó también en su juramento.



Hasta hoy, Martín Vizcarra ocupó la primera vicepresidencia del país. Además, este viernes se informó que se ha dado por concluida su función como embajador peruano en Canadá, cargo que asumió el 18 de octubre del 2017.



Durante el gobierno de Kuczynski, Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones. Antes ocupó el cargo de gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014.



—Condecoración—

Previamente, Martín Vizcarra fue condecorado hoy por la canciller Cayetana Aljovín poco antes de acudir a la sede del Congreso para jurar a la jefatura del Estado.



Vizcarra, quien el último jueves cumplió 55 años de edad, recibió el "Gran Collar" de la Orden "El Sol del Perú" y la Orden "Al Mérito por Servicios Distinguidos" en el grado de "Gran Cruz Especial", según informó la Presidencia de la República.



La condecoración otorgada por Aljovín se hizo por las labores que cumplió como embajador peruano en Canadá, cargo que ocupó hasta que el jueves tuvo que volver al país para asumir el Gobierno tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.



Después de que el Congreso aceptó hoy la renuncia de Kuczynski, en medio de una grave crisis política, Vizcarra abandonó su vivienda en el distrito limeño de San Isidro y se dirigió hacia el Palacio de Torre Tagle, la sede de la Cancillería, en el centro histórico de Lima.



Además de ser condecorado en una ceremonia privada, en ese lugar esperará a la llegada de una comisión de parlamentarios que lo invitará a acudir al Palacio Legislativo para jurar a la jefatura del Estado y dar su primer discurso a la nación.



RENOVACIÓN DE GABINETE



Vizcarra reconoció que el Perú está llegado al bicentenario del país “en una situación de inestabilidad y zozobra institucional que ningún peruano podría desear”. “Llegó el momento de decir basta”, añadió.



El jefe de Estado consideró que los “graves acontecimientos”, conocidos en los últimos tiempos, ameritan que se esclarezcan responsabilidades, en aparente referencia a los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.



“Cualquier tipo de irregularidad debe ser penada como corresponde, la justicia debe actuar con independencia, responsabilidad y celeridad”, remarcó.



Martín Vizcarra sostuvo que “lo que ha sucedido”, en alusión a la dimisión de PPK, “debe marcar el punto final de una política de odio y de confrontación”.



“La clase política y sobre todo quienes ostentamos cargos públicos tenemos la obligación de dar respuestas a las necesidades, demandas y aspiraciones de cada uno de los peruanos. No embarcarnos en peleas encarnizadas que terminan haciendo un enorme daño al Perú”, señaló.



“Este punto final es el punto de partida de una nueva etapa de refundación institucional del país, en que la democracia y el respeto por el prójimo sean banderas dejando de lado los intereses y apetitos personales y priorizando el bienestar de todos”, añadió.



Martín Vizcarra adelantó ante el pleno del Congreso que el nuevo Gabinete Ministerial no tendrá a ningún ministro del equipo que lidera Mercedes Araoz.



Tras hacer ese anunció, la mayoría de bancadas en el Parlamento, incluyendo la de Fuerza Popular, aplaudió.



“En unos días cuando esté constituido el nuevo Gabinete, que será completamente nuevo, él o la presidente del Consejo de Ministros dará el detalle de la política de Estado que emprenderemos, yo hoy compartiré con ustedes los lineamientos generales con los que se conducirá este gobierno”, subrayó.



Minutos después del mensaje a la Nación de Vizcarra, la saliente primera ministra, Mercedes Araoz, le agradeció a los integrantes de su equipo y a todos los trabajadores que la acompañaron en los seis meses de su gestión.



"A pesar de todas las dificultades, ustedes pusieron el alma para servir a los peruanos. Seguiremos trabajando por nuestro querido Perú", tuiteó.



Firmes contra la corrupción

Martín Vizcarra también señaló que su Gobierno será firme en el combate contra la corrupción y, agregó, que todas las acciones que violen la ley, vengan de donde vengan, serán sancionadas.



“Pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley, vengan de donde vengan y cueste lo que cueste, no va a temblarnos las manos para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al Perú de la situación actual”, señaló.



Martín Vizcarra dijo que “la transparencia será un pilar fundamental de nuestro mandato”.



También aseguró que está comprometido a desmontar y denunciar todo sistema corrupto que funcione en cualquier área del Estado.