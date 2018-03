Chile cierra primera ronda de alegatos con pedido de que la CIJ rechace demanda boliviana



23/03/2018 - 16:25:29

La haya, (ABI).- El abogado estadounidense, Harold Hongju Koh, cerró el viernes en La Haya la primera ronda de los alegatos de Chile, en la demanda marítima impetrada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con un pedido de que ese alto tribunal rechace el pedido boliviano de negociar una salida soberana al Pacífico.



Tras dos días en que los abogados internacionales que defienden a Chile en la CIJ afirmaron que Chile no tiene ninguna obligación de otorgar una salida al mar a Bolivia e insistieron hasta el agotamiento que no existe un tema pendiente, porque todo está resuelto en el Tratado de 1904, Koh dijo que todas las conversaciones sobre el tema fueron en el marco diplomático, que no genera ninguna obligación posterior.



"Por todo esto, Chile pide a la Corte que rechace la solicitud de Bolivia", concluyó el jurista internacional.



Consideró un error pensar que una conversación diplomática genere obligaciones ulteriores porque aseguró que esa práctica pondría en riesgo las normas de la diplomacia internacional y afirmó Bolivia convirtió cada fragmento de las conversaciones diplomáticas en compromisos y obligaciones.



Chile "jamás ha manifestado por escrito o no escrito una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al mar", sustentó al asegurar que la posición de Chile se apoya en "argumentos jurídicos sólidos", mientras Bolivia critica esos argumentos sin ninguna base.



"El único trato histórico que resolvió todos los temas fue el Tratado de 1904", refrendó, en la línea de sus compañeros de equipo, que presentaron sus alegatos apegados a ese pacto, con el argumento de que en el fondo la petición boliviana es modificar ese convenio.



"El papel de esta corte es resolver crisis diplomáticas", insistió tras una extensa presentación de las causas por las cuales la CIJ debería rechazar la demanda marítima boliviana.



Bolivia demandó en 2013 a Chile en la CIJ para que se avenga a negociar una salida soberana al Pacífico en base a varios compromisos incumplidos en más de 100 años de enclaustramiento.



El pasado lunes y martes, Bolivia presentó sus alegatos orales y Chile hizo lo propio entre jueves y viernes.



Luego de una pausa, el lunes Bolivia volverá a presentar sus alegatos y Chile cerrará el miércoles, para posteriormente esperar el fallo de la CIJ, probablemente hasta finde de este año.