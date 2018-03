Gonzales descarta que demanda del mar genere un descalabro de la diplomacia internacional



23/03/2018 - 16:22:50

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, descartó el viernes que la demanda marítima boliviana, que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) genere un "descalabro" de la diplomacia internacional, como lo aseguró Harold Koh, abogado estadounidense y miembro del equipo jurídico chileno.



"Me llamó la atención escuchar a ese abogado estadounidense de Chile cómo amenazó a la Corte, al decir que, si avanzan en una sentencia favorable a Bolivia, cuidado que van a generar un descalabro a nivel mundial, cuando la Corte tiene presente que ese escenario no se va a poder dar", indicó a los periodistas.



En la segunda jornada en que Chile presentó sus alegatos orales en el marco de la demanda marítima en la CIJ, Koh advirtió a los jueces que un fallo favorable a Bolivia podría sentar un precedente negativo en la relación de los Estados.



"Esto significaría que esta Corte tendría que estar de guardia cerca de todas las negociaciones diplomáticas", afirmó y pidió que la demanda boliviana sea rechazada.



En ese marco, Gonzales dijo que ese escenario no se dará, porque los argumentos de Bolivia se refieren específicamente a los compromisos que los propios chilenos generaron y plantearon, los cuales fueron tomados para la base de la demanda boliviana.



Bolivia reclama a Chile la restauración de un paso soberano al mar del que fue privado en 1879 tras la invasión chilena a su entonces puerto de Antofagasta.