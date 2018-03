Bolivia refutó a la luz de la verdad los endebles alegatos de Chile en la CIJ: Morales



23/03/2018 - 16:21:15

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el viernes que los argumentos de la demanda marítima boliviana que cuentan con el "derecho y la justicia" refutaron "a la luz de la verdad" los "endebles" alegatos que presentó Chile, entre el jueves y esta jornada, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



En un acto en el que se conmemoró el "Día del Mar", el jefe de Estado lamentó que Chile continúe insistiendo en que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 zanja todos los temas pendientes con Bolivia, a pesar de que la CIJ en 2015 resolvió que ese documento no solucionó el diferendo marítimo entre ambos países.



"Bolivia con toda la fuerza del derecho y la justicia refuta a la luz de la verdad los endebles argumentos con los que Chile ha pretendido soslayar sus obligaciones", dijo Morales, quien prevé asistir a la segunda ronda de alegatos orales en la CIJ, que comenzará la próxima semana.



Para el mandatario boliviano, Chile, en sus dos turnos de alegatos orales, "se contradijo en más de una ocasión" y soslayó el origen del conflicto al no referirse a la invasión de Antofagasta en 1879 con "duda y temor" de quizá no contar con la razón.



Morales recordó que Bolivia plantea ante la CIJ "una causa simple y justa" para resolver temas pendientes con Chile, en particular una solución a su enclaustramiento, "a través del diálogo y la negociación de manera efectiva y de buena fe".



Bolivia reclama a Chile la restauración de un paso soberano al mar del que fue privado en 1879 tras la invasión chilena a su entonces puerto de Antofagasta.