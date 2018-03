Bolivia tiene certeza de que Chile no ha modificado la postura y las pruebas bolivianas: Rodríguez Veltzé

23/03/2018 - 16:18:42

La Haya, (ABI).- El agente boliviano en La Haya, el expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), afirmó el viernes, a la conclusión de los alegatos chilenos en la Corte Internacional de Justicia, que ese país trasandino no modificó la postura ni las pruebas de Bolivia en la demanda marítima, que pide una salida soberana al Pacífico.



En una declaración de prensa en puertas del Palacio de la Paz, a la que compareció con los integrantes de la delegación boliviana en La Haya, puntualizó que Bolivia tomó debida nota de los alegatos presentados por Chile entre jueves y viernes.



"La primera (observación) y la principal es que la demanda de Bolivia es absolutamente clara y no ha variado, Bolivia pide que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe, de manera efectiva, que tiene una obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano pacífico", puntualizó.



A su juicio, Chile está equivocado en no admitir que esa demanda no tiene relación con al tratado de 1904, "Chile también sigue equivocada en los textos presentados y los contextos", complementó



Consideró que Chile está anclado en el Siglo XXI, sin tomar en cuenta que, en la actualidad, los Estados pueden resolver sus diferencias a través del "Derecho Internacional y la Justicia Internacional".



El Agente boliviano en la CIJ, subrayó que en todo caso será "la Corte la que deliberará y evaluará las pruebas presentadas por Bolivia y por Chile", para emitir el fallo final.



"También creemos que chile no ha superado el rechazo de la Corte a su objeción preliminar, una objeción preliminar que intentó retirar de esta Corte la causa boliviana, ese rechazo comprendió además el rechazo de la teoría de Chile, de que el tratado de 1904 pone fin a toda disputa entre Bolivia y Chile", sustentó.



"Chile no acaba de superar, que es esta Corte la que ha asumido la jurisdicción, conoce y resolverá la causa", complementó.



Al final de la declaración, Rodríguez Veltzé invitó a los bolivianos, chilenos y peruanos a celebrar el "Día del mar", día en que se recuerda la pérdida del Litoral, tras una invasión y una guerra "injusta", "con un sentimiento distinto de paz, amistad y de compromiso para llegar a mejores días".



"Y lo hago fraternalmente a nuestros compatriotas y a nuestros vecinos chilenos y peruanos que nos confrontamos en una invasión, seguida de una guerra, que nunca debió suceder", refrendó.



Bolivia demandó en 2013 a Chile en la CIJ para que se avenga a negociar una salida soberana al Pacífico en base a varios compromisos incumplidos en más de 100 años de enclaustramiento.



En sus alegatos, el pasado lunes y martes, los abogados de Bolivia pusieron en evidencia que los acuerdos alcanzados y las actas firmadas entre 1920 y 2011, por altas autoridades de ambos países, referidas a la restitución de la calidad marítima de Bolivia, mediterránea desde 1879, generan la obligación de negociar.