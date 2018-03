Venezuela: A las misses les ofrecían ser damas de compañía a cambio de dólares



23/03/2018 - 11:52:59

El Nacional.- Las ex reinas de bellezas Alicia Machado y Migbelis Castellanos participaron ayer en el programa Un nuevo día, de la Cadena Telemundo, en el que se trató el escándalo que empaña a la Organización Miss Venezuela y la presunta red de prostitución que existe en el certamen.



“Me siento muy triste porque soy una venezolana que lleva muchos años fuera del país y me duele mucho ver cómo quizás nuestro último orgullo, que era esta escuela de mujeres y señoritas, se vea contaminada por este cáncer revolucionario que tiene Venezuela. Me da mucha tristeza porque en mi caso, y sé que ha sido así para otras muchachas, ha sido una organización que me formó como mujer; mi experiencia fue distinta”, aseguró Machado, Miss Universo en 1996. “Durante mi año como Miss Venezuela no vi al gobierno metido. No aparecía en ninguna parte. Solo ibas, conocías al presidente y hacías labores sociales. Sí, de repente hubo dos o tres chicas en mi año que eran mayores de edad. Tenían tiempo viviendo en Caracas y tenían sus patrocinios”, agregó antes de abogar por Osmel Sousa. “Sí veía cosas raras, como gente patrocinada por empresarios. Que a mí no me tocara, fue otra cosa”, acotó poco después cuando Daniel Sarcos, conductor del programa, recordó que Patricia Velásquez confesó en su libro Straight Walk que tuvo que prostituirse cuando concursó, en 1989, casi diez años antes que Machado, que señaló además haber sido acosada sexualmente por el hijo de Hugo Chávez.



En cambio, Migbelis Castellanos, que ganó la corona de Miss Venezuela 2013, sí afirmó haber visto hechos condenables. “Entre a los 17 años en el casting de Miss Venezuela y gané la corona cuando tenía 18. Desde el momento en el que entras te dejan claro que si no tienes dinero, te va a costar mucho. Porque tienes que vestirte bonito todos los días, pagar pestaña, maquillaje, cabello y todo lo demás. Yo estaba preparada para eso; tanto, que la persona que se encargó de llevarme a Caracas le dijo a mis papás, cuando yo tenía 14, que si ellos querían que yo estuviera en el Miss Venezuela a mis 18 años, tenía que tener dinero para que no caer en el amiguito que te puede ayudar”.



Dijo que no tuvo ningún tipo de propuesta de financiamiento a cambio de favores sexuales, pero sí indicó que había invitaciones para presentarles a las candidatas alguna persona que pudiera asumir su patrocinio en el certamen. Se abstuvo de dar nombres y señaló que nunca accedió. “En mi año vi cómo una niña, al empezar el concurso, llegaba en transporte público o taxi. A los tres meses tenía su propio carro y apartamento de dudosas procedencia”.



En el programa mostraron una entrevista grabada con Andreina Castro, ex participante del Miss Venezuela, quien dijo: “La oferta más común es una equis cantidad de dólares para que vayas como dama de compañía a cualquier lugar”.



También, el corresponsal de Noticias Telemundo en Caracas entrevistó al periodista Manuel Isidro Molina, quien asegura tener una lista que demuestra la red de prostitución que vincula a organismos del Estado con la Organización Miss Venezuela. “Participan, al menos, dos altas autoridades del Banco Central de Venezuela, un ministro del área financiera y un diputado a la Asamblea Nacional”.



La periodista Ibéyise Pacheco, autora de la novela Las muñecas de la corona, también estuvo en el espacio de la cadena Telemundo. Cuestionó los delitos de corrupción que se denuncian y espera que haya cambios en la Organización Miss Venezuela tras la medida tomada esta semana de hacer una revisión en el organismo. “Eso significa algo, si de verdad le ponen voluntad y establecen nuevas reglas de juego. Estas cosas tan oscuras de los patrocinantes, esos personajes que convierten a las jóvenes en cosas, en unas muñecas”, indicó.



Hace dos semanas Annarella Bono y Angie Pérez intensificaron una polémica por las acusaciones que indican que varias ex concursantes del certamen han estado vinculadas con hechos de corrupción por sus relaciones con personeros del gobierno de Venezuela. Bono, incluso, ha sido una de las más señaladas por su matrimonio con el capitán Antonio José Morales Rodríguez, quien fue edecán de Hugo Chávez.



El miércoles la Organización Miss Venezuela anunció que hará una revisión interna para saber si ha habido actividades que “quebranten los valores y la ética del certamen”. Fueron cerradas las puertas de la Quinta Miss Venezuela y no se sabe si habrá concurso este año.



Linares se defiende



Richard Linares, conocido por ser el entrenador del Miss Venezuela, envió un comunicado en el que rechaza haber estado vinculado a cualquier hecho punible. “Jamás ofrecí, propuse o instigué a ninguna de ellas (misses) a buscar patrocinantes que les prestaran ayuda económica o de cualquier otro tipo para poder costear los gastos de su participación en el concurso de belleza, así como tampoco jamás les sugerí participar o colaborar en ninguna fundación con fines benéficos, las cuales ni conozco a sus dueños ni a las mismas instituciones”.



Y agregó: “Con la frente muy en alto y con todo el orgullo hoy puedo afirmar que mi trabajo en la Organización Miss Venezuela fue intachable, y prueba de ello fue el haber obtenido tres coronas de Miss Universo, las cuales dejaron el nombre de nuestro país y de nuestras bellezas femeninas muy en alto”.