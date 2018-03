Morales: Bolivia no cesará en buscar una salida al mar y reitera su mano fraterna a Chile

23/03/2018 - 11:23:20

Adelanto, La Paz, 23 mar (ABI).- El presidente Evo Morales aseveró el viernes que Bolivia no cesará en buscar una salida al mar y reiteró su mano fraterna al Gobierno de Chile para encontrar una solución a su enclaustramiento y cerrar las heridas del pasado, en un acto en el que se conmemoró el "Dia del Mar", en La Paz.



"Como cada 23 de marzo las bolivianas y bolivianos reafirmamos nuestro irrenunciable derecho a recuperar una salida soberana al océano Pacífico (...) Durante más de 130 años Bolivia no cesó ni cesará en buscar una solución que restablezca el equilibrio entre dos Estados y le permita una salida útil y soberana al Pacífico", indicó.