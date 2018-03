China aumentaría aranceles en respuesta a medida de Trump



23/03/2018 - 11:12:52

VOA.- China anunció el viernes una lista de productos estadounidenses de 3.000 millones de dólares, incluyendo cerdos, manzanas y acero, que dijo pueden ser afectados por aranceles más altos.



La acción de China surge un día después que el presidente Donald Trump firmara un memorándum presidencial iniciando acciones para considerar imponer aranceles a una larga lista de casi 1.300 productos importados de China por un valor de 60.000 millones de dólares.



Trump dijo que China representa más de la mitad del déficit comercial de Estados Unidos.



El Ministerio de Comercio chino dijo que aranceles más altos a la carne de cerdo, manzanas, acero y otras mercaderías compensarían las pérdidas chinas debido al aumento de tarifas ordenado por Trump a las importaciones de acero y aluminio. Exhortó a Washington a negociar un acuerdo, pero no fijó fecha límite.



El anuncio de Trump el jueves fue “unilateralismo típico y proteccionismo” dijo el Ministerio de Comercio chino en una declaración y agrega que ha establecido un “muy mal precedente”. “China no quiere librar una guerra comercial, pero no tiene miedo en absoluto a una guerra comercial” indicó el Ministerio de Comercio chino el viernes.



“Tenemos confianza y capacidad para enfrentar cualquier desafío. Esperamos que el lado estadounidense pueda hacer una rápida decisión y no arrastre hacia el peligro las relaciones bilaterales económicas y comerciales”.



El embajador chino en EE.UU., Cui Tiankai, dijo que no hay ganadores en una guerra comercial.



“Ciertamente afectará la vida diaria de la gente de la clase media estadounidense. Afectará la hoja de balance de las compañías estadounidenses. Afectará los índices de los mercados financieros. Socavará la confianza de la gente en las perspectivas económicas a largo plazo. Creo que nadie puede ganar nada de esto”.



Los países que lograron la exenciones temporales a los aranceles de EE.UU. son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, México, Corea del Sur y los países miembros de la Unión Europea.



El presidente decidirá para el 1 de mayo si continuará las exenciones basado en el estatus de las negociaciones con los países.



En su proclamación el jueves, Trump dijo que los artículos de acero y aluminio que se están importando a EE.UU. en grandes cantidades y bajo tales circunstancias amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos.