Perú: Polémica por texto preliminar del Congreso que declara a PPK como traidor a la patria



23/03/2018 - 11:05:26

La República.- El Congreso reanudará este viernes el debate sobre si acepta o no la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, ya han elaborado un texto preliminar sobre ello, en el cual declaran al renunciante presidente como traidor a la Patria.



El borrador de la Resolución Legislativa 008-2017-2018-CR enfatiza que PPK buscó eludir la vacancia presidencia involucrándose en un ilícito proceso de compra de votos en el Congreso, lo cual “ha motivado, con las pruebas exhibidas, la ineludible decisión de presentar su carta de renuncia”.



El Congreso, ante ello, declara que Kuczynski Godard ha traicionado a la Patria en el desempeño de los cargos públicos que ha desempeñado hasta el momento.



“El ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard ha traicionado a la Patria en el desempeño de los cargos públicos que ha ejercido a lo largo de su vida, incumpliendo el mandato constitucional de servir a la Nación con dignidad, honestidad y transparencia, conforme al artículo 39 de la Constitución Política del Perú”, detallan.



Así, dejan en claro que la Representación Nacional declara y rechaza los hechos y calificativos que PPK -cuyo sucesor será Martín Vizcarra- esgrime en su carta de renuncia. “Reafirma que la crisis política actual deviene como consecuencia de actos en los que el propio Presidente ha incurrido y que son de público conocimiento”, agregan.



El texto preliminar termina aceptando la renuncia de PPK a la presidencia de la República y declarando la vacancia del cargo.



Este borrador ha sido cuestionado por el oficialismo. En ese sentido, el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) aseguró que si esta contiene “falsedades, injurias o términos inaceptables no será aceptada”. Además, advirtió que podría llegarse al escenario de que no se realice la transmisión de mando ante este texto.