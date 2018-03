En suspenso la transición en Perú: PPK dice que retirará su renuncia si Congreso intenta vacarlo



23/03/2018 - 11:04:05

El Comercio.- El todavía presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), advirtió que retiraría su carta de renuncia presentada ante el Congreso este miércoles 21 de marzo si es que se acepta un borrador de resolución legislativa que declara vacante su cargo y que lo califica "traidor a la patria".



"Inaceptable la propuesta de Resolución Legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así, retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia donde ejerceré mi derecho de defensa", señaló PPK en su cuenta de Twitter esta mañana.



Minutos antes, fue difundido un borrador de la resolución que sería evaluada en la Junta de Portavoces esta mañana. El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, indicó que este documento era inaceptable y que ponía en riesgo la transmisión de mando programada esta mañana para que Martín Vizcarra asuma la presidencia.



En el documento, según el parlamentario oficialista, se han incluido términos como "traidor a la patria" que considera inaceptables para siquiera ser considerados en el debate.



"Es un término exagerado que ni siquiera debería estar en el borrador. Ofende a todos los congresistas plantearlo siquiera en un borrador. [...] Ya ensuciaron la ceremonia (de transmisión de mando) porque esto no lo vamos a aceptar de ninguna manera", dijo en una entrevista a ATV.



Juan Sheput adelantó, minutos antes que PPK publicara su tuit, que si la resolución de aceptación de la renuncia del presidente seguía en esos términos, irían por el proceso de la vacancia.



"No hay renuncia de por medio si es que sigue esto. El presidente retira su carta de renuncia y vamos a la vacancia. (PPK) se presenta al Congreso y no hay transmisión de mando", aseguró.



El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, llegó esta madrugada al Perú desde Canadá. Está programada la ceremonia para que se lleve a cabo luego de la votación en la cual ya se había adelantado que se aceptaría la renuncia de PPK.



- Congreso se pronuncia -



Luego del pronunciamiento de PPK esta mañana, la presidencia del Congreso, a cargo de Luis Galarreta, informó a través de Twitter que el documento difundido fue un borrador elaborado por voceros de diversas bancadas.



"He convocado a Junta de Portavoces para ver el documento final. La transición democrática se dará hoy. Y el documento se hará conforme a la ley y por consenso", detalló Luis Galarreta.



Respecto a esta situación, el constitucionalista Raúl Ferrero señaló que, con documentos así, el Parlamento no está actuando de acuerdo a las circunstancias.



"La carta del presidente PPK es una carta de renuncia y no puede el Parlamento contestarle llamándolo traidor a la patria. Primero, porque no lo es, y segundo, porque son términos que no se usan en este tipo de situaciones", manifestó.



Ferrero también consideró que sería inviable el retiro de la carta de renuncia por parte de PPK, ya que el trámite sobre este documento ya empezó.



"Estaríamos en un entrampamiento que va a terminar en un problema de corte burocrático cuando debería ser una transmisión de mando coherente", concluyó.