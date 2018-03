Los grandes favoritos del Mundial de Rusia se foguean



23/03/2018 - 08:58:52

Página Siete.- Alemania-España, Francia-Colombia, Rusia-Brasil, Italia-Argentina... bien podría tratarse de los cuartos de final de un Mundial, pero sólo son algunos de los partidos amistosos que se disputarán hoy, en el que los favoritos medirán fuerzas a tres meses para la Copa del Mundo.





¿Sigue manteniendo Alemania su condición de gran favorito al título mundial?, ¿hasta donde llegará la generación de los Griezmann, Pogba y Mbappé?, ¿España vuelve a contar tras su obligado relevo generacional?, ¿Argentina ha ganado confianza tras una ardua fase de clasificación?, ¿hasta dónde puede llegar Brasil sin su estrella Neymar?... Los partidos del viernes deberían dar pistas para resolver todas esas cuestiones.





El plato fuerte será el que medirá en Dusseldorf a los dos últimos campeones del mundo, la Alemania de Toni Kroos y Mats Hummels contra la España de Andrés Iniesta y Sergio Ramos.





Otros aspirantes al título en Rusia, como Inglaterra y Portugal, también tendrán rivales complicados, como la nueva Holanda de Ronald Koeman, en el caso de los ingleses o Egipto, clasificado para el Mundial por primera vez desde 1990, para los actuales campeones de Europa. En cuanto al anfitrión, Rusia, se mide a un Brasil que no podrá contar con su estrella Neymar, pero que tendrá la ocasión de demostrar que el potencial de la Seleçao de Tite no se acaba con el astro del París SG.





La Argentina de Lionel Messi, que vuelve a colocarse entre los favoritos a estar en la final de Moscú del 15 de julio, se enfrentará en Manchester a una Italia que no estará en el Mundial por primera vez desde 1958, pero que sigue guardando su condición de potencia mundial.





La Albiceleste





En las prácticas Messi se mostró desbordante y en entrevistas previas dejó en claro su motivación.



“Tengo el deseo de verme campeón”, dijo después de las frustraciones de tres finales sucesivas perdidas (dos Copa América 2015 y 2016) y el Mundial Brasil-2014.





Para Messi será la primera vez que enfrente a Italia. En un amistoso anterior, en 2013 en Roma, quedó al margen por una lesión. “Con el gran momento que atraviesa Messi, para mí, único de cara a un Mundial, lo ideal es aprovecharlo, que el equipo logre la conexión con él. Nos ilusiona que esta particularidad de Messi nos genere la chance de soñar”, había dicho Sampaoli que espera encontrarle al 10 los mejores socios para que fluya la magia.





Finalmente, Francia recibirá a la Colombia de Radamel Falcao y James Rodríguez, una buena ocasión para medir el potencial de la nueva generación francesa, liderada por Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Thomas Lemar.