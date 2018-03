Alemania-España, el encuentro de los últimos campeones



Correo del Sur.- Alemania y España, las dos últimas selecciones campeonas del mundo y que soportan el peso del favoritismo compartido para la gran cita de Rusia, se enfrentan hoy (15:45 HB) en un amistoso de alto vuelo en el Espirit Arena de Düsseldorf, con los hombres de Julen Lopetegui desafiando la estadística.



El recuerdo reciente de gloria máxima para el fútbol español, con el tanto de Fernando Torres que decidió la final de la Eurocopa 2008 o la furia reencarnada por Carles Puyol para sentenciar la semifinal del Mundial de Sudáfrica 2010, dos de los capítulos más brillantes de la historia de la Roja, tapan en gran parte un historial a favor de Alemania, insuperable en muchas fechas.



Será el segundo reencuentro de las dos últimas campeonas del mundo desde que España venció el Mundial 2010 y Alemania el 2014. El primero llegó marcado por las numerosas bajas y la búsqueda de nuevas variantes con Vicente del Bosque aún en el banquillo de la Roja, en 2014.



En ese encuentro, un tanto de Toni Kroos en el último suspiro dio el triunfo a los germanos, que en su país solo perdieron en una ocasión, el primer precedente en 1935 (1-2 con doblete de Langara) y vencieron en cinco ocasiones por dos empates.



Esa estadística en contra de la Roja y la racha sin perder alemana que va camino de cuatro años, la desafía una España que recupera nueve meses después a Diego Costa y que jugará sin un jugador clave en su dibujo como Sergio Busquets. El seleccionador español pone en juego su racha personal, con 16 partidos sin perder desde que arrancó su etapa.



Las últimas pruebas de Lopetegui antes de la lista definitiva para el Mundial, dejan fuera a Álvaro Morata como toque de atención y premia la continuidad de Marcos Alonso y Dani Parejo, más la explosión de Rodri Hernández.



Alemania llega al duelo en medio de una gran racha que comenzó desde la semifinal de la Eurocopa 2015. Desde aquella derrota contra Francia, no perdió ningún partido. En el camino incluye la conquista de la Copa Confederaciones, a la que viajó con un equipo alternativo.



Si el equipo de Joachim Löw permanece imbatido en los dos próximos amistosos, el segundo es contra Brasil, habrá conseguido un nuevo récord de 23 compromisos seguidos sin conocer la derrota.



Otros partidos



HOY, VIERNES



7:35 Uruguay vs. Rep. Checa



12:00 Rusia vs. Brasil



13:00 Noruega vs. Australia



14:00 Grecia vs. Suiza



15:00 Ucrania vs. Arabia Saudí 15:30 Serbia vs. Marruecos



15:45 Polonia vs. Nigeria



15:45 Portugal vs. Egipto



15:45 Escocia vs. Costa Rica



15:45 Holanda vs. Inglaterra



15:45 Francia vs. Colombia



20:30 Perú vs. Croacia



22:00 México vs. Islandia



*Hora Boliviana