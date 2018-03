Un clásico juegan Argentina e Italia



23/03/2018 - 08:53:22

El Día.- La selección argentina jugará hoy viernes en Manchester ante la eliminada Italia el primero de dos amistosos que servirán para afinar detalles de cara al debut en el Mundial de Rusia-2018.



Varias sorpresas. El DT Jorge Sampaoli tiene sorpresas preparadas según los entrenamientos que lleva a cabo en Manchester desde el lunes. Probó con el arquero Wilfredo Caballero (Chelsea, GB), en lugar de Sergio Romero, hasta ahora uno de los indiscutibles de la selección argentina, pero que no juega en su club. Caballero, de 36 años, hace mérito por estar entre los tres arqueros para la cita mundialista.



El defensor Fabricio Bustos, jugador de Independiente, y el mediocampista Manuel Lanzini, del West Ham, van ganando terreno para formar parte del equipo.



Gonzalo Higuaín (Juventus) mostró su buena forma y se espera que figure entre los once iniciales para acompañar al estelar Lionel Messi, al igual que Ángel Di María (PSG)



Messi, el motor. Todas las miradas están sobre el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, el eje del equipo que pergeña Sampaoli.



En las prácticas Messi se mostró desbordante y en entrevistas previas dejó en claro su motivación.



"Tengo el deseo de verme campeón", dijo después de las frustraciones de tres finales sucesivas perdidas (dos Copa América 2015 y 2016) y el Mundial Brasil-2014.



Para Messi será la primera vez que enfrente a Italia. En un amistoso anterior, en 2013 en Roma, quedó al margen por una lesión.



Con DT interino. Italia quedó fuera de la cita mundial, en una situación que todavía le cuesta digerir.



El fracaso de la eliminación dejó sin su cargo al DT Gian Piero Ventura y la selección aún sigue sin entrenador.



El interino Luigi Di Biagio, de la selección Sub 21, se hará cargo de los dos amistosos que tiene por delante la selección mayor, donde aún no se produjo un recambio tras la eliminación.



"Iremos a atacar a la Argentina y a Inglaterra. Hay que tener el coraje de ir y jugar en la mitad del campo rival, eso es lo que quiero imponer", dijo Di Biagio.



14 Partidos

en el historial. Italia ganó 6, Argentina 3 y el resto fueron 5 empates.



Otros partidos



• Uruguay-R. Checa (7:35) en el estadio Guangxi Sports Centre Stadium, en China.



• Perú-Croacia. (15:30) estadio Hard Rock de Miami. bajo las órdenes del árbitro estadounidense Ismail Elfath.



• Colombia-Francia (16:00) en Saint-Denis, (20:00 GMT) en la periferia de París. Árbitro: Adrien Jaccottet (SUI).



• Jugaron ayer.

Dinamarca ganó ayer 1-0 a Panamá, en partido amistoso disputado en el Brondby Stadion de Copenhague, preparatorio para el próximo Mundial de Rusia. El gol fue anotado por Pione Sisto(69). Los daneses fueron superiores.

