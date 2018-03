La Paz: Alcaldía afirma que el 57% del parque automotor es obsoleto



Página Siete.- La Alcaldía de La Paz afirma que los vehículos fabricados antes de 2007 son “obsoletos” y que, según sus datos, el 57,52% de los motorizados que circulan en la sede de Gobierno tienen más de 10 años de antigüedad.





“Hemos hecho estudios en los que (descubrimos que) modelos a partir de 2005 para atrás ya representan problemas al municipio de La Paz por la contaminación que generan, las fallas técnicas y los accidentes que provocan. Sin embargo, como administración tributaria consideramos la obsolescencia del vehículo a partir de los 10 años”, dijo a Página Siete el jefe de Vehículos de la unidad edil de Recaudaciones, Jorge Sánchez.





Datos municipales muestran que el parque automotor de la ciudad está conformado por 290 mil unidades. De ellas, el 42,48% son modelos relativamente nuevos, que van desde 2008 hasta este año. Sin embargo, los carros fabricados antes de 2007 representan el 57,52% (ver gráfica).





Los cálculos para el pago de impuestos a la propiedad de vehículos tienen una tabla de depreciación que llega a su mínimo en 10 años. Es decir, al cabo de una década “ya se consideran antiguos”, precisó Sánchez, antes de afirmar que ese tributo se mantiene constante hasta el final de la vida útil del motorizado.





No obstante, esta normativa mantiene los problemas de contaminación vehicular en La Paz.





“A través de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente se determinó hacer estudios al respecto, porque la contaminación es un problema generalizado y afecta a toda la población. La administración tributaria sugirió a esta Secretaría, determinar un impuesto a la contaminación. Se están viendo los mecanismos y el presupuesto para hacer efectivo estos planes y proyectos que tenemos”, agregó el funcionario.





Para ello, la Alcaldía debe contar con los equipos necesarios para medir el grado de contaminación del vehículo. En función a estos datos determinará, a través de una tabla de valores, qué impuesto debería gravarse.





“Ello obligará al contribuyente a renovar su parque automotor. Si al impuesto a la propiedad de vehículos (que ahora esta vigente) vamos a gravar otro por contaminación será conveniente para el propietario renovar. A nosotros nos conviene, para reducir la contaminación”, indicó.





El director de Física Atmosférica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Marco Andrade, informó a este medio que en las avenidas de mayor circulación de La Paz y El Alto los niveles de contaminación son altos.





“Los vehículos son la principal fuente de contaminación, sobre todo aquellos a diésel que emiten un montón de partículas de carbón negro por los escapes. Nos llama la atención que hace años estaba regulado que los escapes de los autos sean instalados en lugares altos. Eso no ocurre ahora”, dijo el investigador.





En un estudio previo, la institución registró la contaminación en avenidas de alto tráfico como la 6 de Marzo, de El Alto, o la vía de ingreso al aeropuerto.





“Se midió la contaminación con equipos portátiles y éstos se han saturado, llegaron al máximo. Esto se debe a que la fuente (de contaminación) está muy próxima, es como respirar del escape de los vehículos. Cuando uno se mueve de estas avenidas a otras (paralelas) la contaminación disminuye”, afirmó.





Andrade apuntó que esto trae consecuencias. “El problema es la gente que esta expuesta día a día, que en los años pueden desarrollar enfermedades, como los agentes de tránsito o personas que venden en estas vías”.





Por esa razón, adelantó que en mayo iniciarán una campaña para medir la contaminación que se presentan en las vías de alto tráfico, en ambas urbes.





Los resultados serán analizados en España o Francia, donde los equipos tienen la capacidad de medir partículas más finas, que son las que ingresan al cuerpo por las vías respiratorias.





Los efectos son percibidos por los comerciantes. Por ejemplo, en un sondeo realizado en la calle Santa Cruz, que se caracteriza por el congestionamiento vehicular y por ser empinada, afirman que sufren dolencias.





Carmen C., una vendedora de zapatos, comentó que comercializa sus productos desde hace 15 años, pero hace ocho que está “obligada” a usar gotas para los ojos. “Fui al oculista porque se me secan demasiado y me recetó unas gotas que debo colocarme cada día”, declaró.





Otra vendedora, con 20 años en esa vía, afirmó que ya comenzó a tener problemas al respirar y que por ello irá al médico en los próximos días. Estos casos se repiten en toda esta zona.



Contaminación sin coches baja a 31%



La Alcaldía de La Paz informó que la contaminación de la ciudad bajó un 31% cuando los vehículos dejaron de circular. La medición la realizaron en septiembre, después del Día del Peatón.





Para obtener este dato, la Alcaldía midió los niveles de contaminación registrados en la jornada sin carros y los comparó con un día de semana común.





Además, midieron los bajos niveles con un domingo cualquiera y la contaminación bajó en un 20%, porque en fin de semana no circulan muchos coches.