Nuevo servicio de correos no convence a usuarios

23/03/2018 - 08:44:15

Correo del Sur.- Usuarios de la extinta Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) en Sucre consideran que no estaba en quiebra y si se llegó a ella fue a causa del mal manejo administrativo de parte del Gobierno central y altos mandos, además lamentaron que la nueva empresa no cuente con sistemas modernos como se anunció.



“El Gobierno dice que es una empresa deficitaria, pero en Sucre ya somos miles de personas que hacemos compras por internet y nosotros pagamos el debido arancel en correos, lo cual cubre el sueldo de los empleados, la manutención del edificio y todo lo que tiene que cubrir, por lo tanto ECOBOL no es deficitario”, señaló el usuario Luis Marcelo Borja.



Indicaron que la nueva empresa no mejoró el servicio a los usuarios ya que no adquirió el equipamiento comprometido por las autoridades.



“Estamos realmente muy molestos porque el Gobierno hizo una promesa, antes de cerrar esta empresa, dijo que iba a abrir una nueva empresa, pero con tecnología completamente moderna, cosa que al momento no existe, la atención es completamente manual; no existe ningún escáner ni siquiera han comprado un nueva computadora”, agregó el usuario.