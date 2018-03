Estudiantes desfilaron con civismo y fervor



23/03/2018 - 08:36:32

El Diario.- Con los estribillos ¡Mar para Bolivia!, ¡Queremos nuestro mar! y acompañados de las solemnes melodías, estudiantes realizaron su paso por el centro paceño demostrando civismo y fervor. En tanto, las calles adyacentes al desfile se vieron colapsadas con el tráfico vehicular.



Muchos de ellos manifestaron su entusiasmo al participar de dicha actividad expresando su esperanza principalmente porque el fallo que emita la corte de la Haya sea favorable para el país con la esperanza de recuperar el mar.



La expresión de los estudiantes se caracterizó de diferentes maneras, unos llevaban banderas bolivianas y banderas marítimas mientras que otros prepararon carteles con mensajes que decían: “Queremos un acceso soberano al mar”, “El mar nos pertenece”, otros plasmaron en carteles las imágenes de los héroes bolivianos como el de Eduardo Abaroa.



De igual manera se evidenció el esmero de las unidades educativas que con trajes representativos a la fecha, marcharon con entusiasmo entonando sin cesar el himno al mar a medida que avanzaban y se acercaban al palco principal en el que autoridades municipales de los macro distritos los estudiantes demostraban su fervor por la fecha cívica.



Muchas estudiantes representaron el mar con rosas celestes agarradas a la altura del corazón, “En mi colegio nos enseñaron a pedir una salida soberana al mar para Bolivia y al igual que todos estamos a la espera de un resultado favorable que sería un hito histórico para todos los bolivianos”, manifestó Mariana Díaz, estudiante de la unidad educativa Liceo Venezuela.



Los participantes del desfile cívico manifestaron diferentes criterios tales como: “Ojalá que Bolivia salga glorioso en la Haya”, “queremos recuperar nuestro mar como siempre nos dijeron”, “queremos recuperar lo que un día nos quitaron los chilenos”, “lo que nosotros pedimos con marchas y diferentes actividades es una causa justa, estamos reclamando un territorio que nos pertenece y que ahora gozan de esa área nuestros invasores”, fueron algunas de las frases que los estudiantes expresaron a El Diario.



No faltaron espectadores que se dieron cita a la movida cívica y expresar su sentir por la fecha: “Es lindo presenciar la participación de los jóvenes en un momento histórico cívicamente, este es el reflejo del sentir de todos los bolivianos que claman su mar”, emocionado expresó Clemente Rodríguez, espectador del desfile estudiantil.



A decir de Luciana Valenzuela; una madre que acompañaba a su hija en el desfile señaló que los actos conmemorativos al mar, “son días de civismo en los cuales la población debe participar cantando y desfilando lo que siempre nos enseñaron por el retorno al mar”, dijo.



Desde las 08.30 horas de la mañana, estudiantes de los macrodistritos Centro y Cotahuma tomaron el centro de la ciudad para participar de los actos patrióticos referentes a la pérdida del Litoral.



En tanto, los choferes manifestaron su molestia por el caos vehicular y pidieron a las autoridades ediles planificar mejor las actividades cívicas y de ser posible realizarlas en un solo día para no generar grandes perjuicios al sector.



“Dos horas tarde desde San Jorge hasta el Cementerio y ahora debo volver a mi parada, los pasajeros se bajan sin pagarnos y las consecuencias pagamos los choferes que vivimos del día”, enfadada manifestó una chofer, quien prefirió resguardar su identidad.



“Deberían programar los desfiles para un solo día es un perjuicio para las personas que trabajamos con nuestros carros perdemos mucha gasolina y no la podemos recuperar porque no hay pasajeros”, señaló el minibusero Enrique Quispe.



Para hoy se espera el desfile estudiantil de estudiantes del macrodistrito Periférica, San Antonio, Alto Pampahasi, avenidas Circunvalación, Ciudad del Niño y 23 Marzo (distrito 16) y Villa Copacabana. También se realizará el desfile escolar del macrodistrito Mallasa en la zona de Jupapina en la avenida Tricentenario desde la calle Y hasta la calle 2. Participan seis unidades educativas.



El 23 de Marzo se celebra el Día del Mar en conmemoración a la defensa de Calama y posterior pérdida del Litoral en 1879 frente a los chilenos.