Chile: resoluciones de OEA no obligan negociación, sino instan diálogo

23/03/2018 - 08:26:57

El Deber.- La defensa de Chile, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sostiene que las distintas resoluciones emitidas por la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el diferendo marítimo, no le obligan a negociar, sino solamente instan a dialogar.



La posición chilena fue expresada por la abogada argentina Mónica Pinto, durante la segunda jornada de alegatos orales de Chile en La Haya.



Bolivia sostuvo ante la CIJ que la OEA emitió 11 resoluciones sobre el tema marítimo entre 1979 y 1989, y que las naciones parte de la organización están vinculadas a cumplir esas decisiones.



Sin embargo, la abogada Pinto manifestó que a su criterio Bolivia hizo una "construcción artificial" en su fundamentación, porque en las resoluciones de la OEA no se menciona la existencia de una obligación de negociar.



La argentina recalcó que la OEA no usó la palara obligación, sino declaro al tema de interés del hemisferio e insta a iniciar un diálogo y acercamiento.



A juicio de Pinto, Bolivia aprovecho que Chile estaba bajo una dictadura militar para adoptar una estrategia multilateral, que aproveche el aislamiento del gobierno chileno para posicionar el tema del mar.



Sin embargo, señaló que desde el reinicio de la democracia en Chile la OEA no ha emitido otro pronunciamiento sobre el tema marítimo. Asevero que ese "silencio" confirma que los chilenos no tienen obligación de negociar.