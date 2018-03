Abogada de Chile dice que argumentos bolivianos son insostenibles



22/03/2018 - 18:21:39

La Haya, (ABI).- La abogada australiana, Kate Parlet, que forma parte del equipo jurídico que defiende a Chile en La Haya, afirmó en los alegatos orales que los argumentos bolivianos que sustentan la demanda marítima, impetrada en 2013 en ese alto tribunal son insostenibles y remarcó que "todo quedó resuelto en el Tratado de 1904.



Explicó que Bolivia trató de revisar ese tratado, que estableció los límites entre ambos países, en 1910, y posteriormente ante la Liga de Las Naciones, predecesora de la Organización de Naciones Unidas, en 1920, pero afirmó que ese organismo multilateral se declaró sin competencia.



"Con la firma del Tratado de 1904, Bolivia abandonó cualquier aspiración a un puerto en el Océano Pacífico", sustentó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



Dijo que, en todas las negociaciones, entre ellas en 1922, 1926 y 1929, Bolivia intentó modificar el Tratado de 1904, inclusive con un planteamiento de obtener una parte del territorio que perteneció a Perú, en 1929, pero aseguró que nunca generó una obligación jurídica.



"Los documentos indican que no hay nada inconcluso entre ambos países", puntualizó y reiteró que, con la firma del Tratado de 1904, Bolivia abandonó cualquier aspiración a un puerto en el Océano Pacífico.



Desde la perspectiva chilena, los alegatos bolivianos, que se presentaron entre lunes y martes, son "tergiversaciones históricas" que, por tanto, no generan ninguna obligación jurídica, como sostiene Bolivia.



En esa dirección, Parlet ratificó que los alegatos bolivianos "no tienen ningún tipo de fundamento" y afirmó que los políticos bolivianos de esa época aceptaron los términos del Tratado de 1904, "porque seguramente les parecía buenos", y aseveró que no quedó nada del borrador del tratado de 1895, lo que establece que no existe ningún compromiso chileno para solucionar la aspiración marítima boliviana.



En esa línea, afirmó que los letrados bolivianos presentaron en sus alegatos una cita selectiva para decir que era una negociación.



Bolivia demandó en 2013 a Chile en la CIJ para que se avenga a negociar una salida soberana al Pacífico en base a varios compromisos incumplidos en más de 100 años de enclaustramiento.



En sus alegatos, el pasado lunes y martes, los abogados de Bolivia pusieron en evidencia que los acuerdos alcanzados y las actas firmadas entre 1920 y 2011, por altas autoridades de ambos países, referidas a la restitución de la calidad marítima de Bolivia, mediterránea desde 1879, generan la obligación de negociar, posición que Chile rechaza.