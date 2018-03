Tarija recibió $us 1.000 millones por Renta Petrolera en tres años de crisis de precios

22/03/2018 - 18:17:12

La Paz, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó el jueves que el departamento de Tarija recibió alrededor de 1.000 millones de dólares por concepto de Renta Petrolera en los últimos tres años (2015-2016-2017), en los que se sintió una aguda crisis por los bajos precios del petróleo en el mercado de Estados Unidos (WTI).



"En la peor crisis mundial del petróleo, Tarija recibió en tres años 1.000 millones de dólares por concepto de hidrocarburos. Me llama la atención cuando hay algunas instituciones departamentales se quejan de que no hay ingresos. Si hacemos una comparación con épocas anteriores al gobierno del presidente Evo Morales, se necesitarían 30 años para lograr estos recursos", informó Sánchez, citado en un boletín institucional.



Según Sánchez, la nacionalización de los hidrocarburos permitió que el departamento de Tarija recibiera 4.769 millones de dólares en los últimos 12 años.



Por otro lado, Sánchez explicó que el plan al 2025, en tema de industrialización, fue compuesta por las plantas separadoras de Río Grande y Gran Chaco, que ya están en operación y que alimentarán con materia prima a las plantas petroquímicas.



Agregó que después ingresó en operación la Planta de Amoniaco - Urea y el paso siguiente es la Planta de Propileno - Polipropileno y finalmente está la Planta de Etileno - Polietileno.